В Україні торік висадили 160 мільйонів сіянців на 39 тисячах гектарів – Держлісагентство

В Україні у 2020 році було відтворено понад 39 тис. га лісів і висаджено понад 160 млн сіянців.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Державного агентства лісового господарства України.

Найбільші роботи з лісовідновлення виконані на територіях Житомирського (6 478 га), Волинського (5 578 га), Рівненського (4 963 га), Київського (2 459 га), Закарпатського (2 150 га), Чернігівського (2134 га) та Івано-Франківського (2131 га) обласних управліннь лісового та мисливського господарства.

Голова Державного агентства лісових ресурсів України Василь Кузьович зазначив, що кожної весни лісівниками всієї України проводиться масштабна акція із залісення, яку 2020 року назвали «Відтворимо ліси разом». До акції долучаються лісівники, органи влади, силові та правоохоронні органів, представники громадськості та журналісти. Також він закликав долучитися до збільшення кількості зелених насаджень у 2021 році.