Фонд гарантування розпочинає виплати коштів вкладникам «Місто Банку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 15 січня 2021 року розпочинає здійснювати виплати коштів вкладникам АТ «Місто Банк».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«З 15 січня 2021 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі –Фонд) розпочинає здійснювати виплати коштів вкладникам Публічного акціонерного товариства «Місто Банк» (далі – АТ «Місто Банк») за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 14 грудня 2020 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки)», - йдеться в повідомленні.

Відшкодування коштів вкладникам здійснюються через відділення банків-агентів Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк визнав "Місто Банк" неплатоспроможним 14 грудня 2020 року. Таке рішення прийнято у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімально встановленого рівня.

12 січня 2021 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення щодо продовження строку тимчасової адміністрації в АТ «Місто Банк» на один місяць з 15 січня 2021 року до 14 лютого 2021 року (включно).