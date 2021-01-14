Фонд гарантування продовжив тимчасову адміністрацію у «Місто Банку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на один місяць з 15 січня 2021року до 14 лютого 2021 року тимчасову адміністрацію в АТ «Місто Банк».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 12 січня 2021 року щодо продовження строку тимчасової адміністрації в АТ «Місто Банк» на один місяць з 15 січня 2021 року до 14 лютого 2021 року (включно).

Відповідно до зазначеного рішення також продовжено повноваження уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в АТ «Місто Банк» начальника управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Степанець Вікторії на один місяць.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк визнав "Місто Банк" неплатоспроможним 14 грудня 2020 року. Таке рішення прийнято у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімально встановленого рівня.