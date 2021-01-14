Фонд гарантування продовжив тимчасову адміністрацію у «Місто Банку»

Фонд гарантування продовжив тимчасову адміністрацію у «Місто Банку»

Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на один місяць з 15 січня 2021року до 14 лютого 2021 року тимчасову адміністрацію в АТ «Місто Банк».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 12 січня 2021 року щодо продовження строку тимчасової адміністрації в АТ «Місто Банк» на один місяць з 15 січня 2021 року до 14 лютого 2021 року (включно).

Відповідно до зазначеного рішення також продовжено повноваження уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в АТ «Місто Банк» начальника управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Степанець Вікторії на один місяць.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк визнав "Місто Банк" неплатоспроможним 14 грудня 2020 року. Таке рішення прийнято у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімально встановленого рівня.

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