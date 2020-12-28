Фонд гарантування завершив ліквідацію «НК Банку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію ПАТ «Банк Народний капітал» (АТ «НК Банк»).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Відповідно до статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 21 грудня 2020 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення «Банк Народний Капітал» (далі – АТ «НК Банк») як юридичної особи, а отже, ліквідаційна процедура банку вважається завершеною, а банк ліквідованим.

Згідно зі статтею 52 Закону вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними. Таким чином, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора АТ «НК Банк» припинено.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 9 березня 2017 року розпочав процедуру ліквідації ПАТ "Банк Народний капітал", відповідно до рішення Правління Національного банку України від 7 березня 2017 року. 14,24% акцій АТ «НК Банк» володів Валерій Макаренко. У квітні 2016 року Національний банк заборонив 7 фізичним особам купити 36,55% банку "Народний капітал".

У межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками АТ «НК Банк» отримано 5,9 млн грн, що становить 96,8% від загальної гарантованої суми.