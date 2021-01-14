Німецька економіка впала торік на 5 відсотків

Падіння ВВП Німеччини в минулому році становило 5%.

Про це повідомив 14 січня на брифінгу міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр з посиланням на свіжі дані Статистичного бюро, передає кореспондент Укрінформу.

Падіння міністр назвав «драматичним», але зауважив, що воно виявилось дещо меншим, ніж очікувалось влітку. Деякі аналітики прогнозували падіння до 7%.

При цьому, зауважив міністр, 5-відсоткове падіння – показник середній: деякі галузі зареєстрували зростання, деякі зазнали дуже серйозного впливу локдаунів. Для них держава продовжуватиме надавати підтримку, запевнив Альтмаєр. З початку пандемії й до цього часу, нагадав він, було надано 75 млрд євро допомоги.

Очільник Мінекономіки при цьому зазначив, що Німеччина, яка належить до найбільш успішних економік світу і є найсильнішою в Європі, досить добре виглядає у порівнянні з багатьма іншими країнами.

Альтмаєр упевнений, що 2021 рік стане «роком гойдалки» проти 2020-го, тобто показники різко підуть угору. Він сподівається, що відновиться зростання економіки.

Більшість економістів очікують, що економіка ФРН повернеться до докризового рівня на початку 2021/2022 років, але за умови, що до того часу економічне життя нормалізується завдяки масовій імунізації населення.

Згідно з даними Статбюро, в 2020 році вперше з 2011 було зафіксовано дефіцит бюджету. Федеральний уряд, землі, муніципалітети та фонди соціального забезпечення витратили минулого року на 158,2 млрд євро більше, ніж отримали. Коронокриза залишила свій слід майже у всіх галузях економіки, особливо удару зазнала сфера послуг, зростала в той же час будівельна галузь.

На відміну від ситуації під час фінансово-економічної кризи 2008-2009 років, коли загальне споживання підтримувало економіку, цього разу приватні споживчі витрати скоротились на 6% у порівнянні з попереднім роком - більше, ніж коли-небудь раніше. Натомість державні споживчі витрати мали стабілізуючий ефект, основну частку в них становили закупівлі захисного обладнання та лікарняні послуги.

Експорт та імпорт товарів та послуг впали у 2020 році вперше з 2009 року: експорт на 9,9%, імпорт - на 8,6%.