Падіння ВВП Німеччини цьогоріч може сягнути майже 9% - експерти

Через коронавірус ВВП найсильнішої економіки Європи, Німеччини, може скоротитися в 2020 році на 4,5 - 8,7%, однак уже в 2021 році відбудеться різке зростання.

Такий прогноз зробили експерти Інституту світової економіки в Кілі (IfW), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Валовий внутрішній продукт Німеччини в цьому році зменшиться на 4,5 відсотка за умови, що поточна стресова ситуація триватиме до кінця квітня, а потім у травні настане поступове зменшення напруги. Це означало б скорочення доданої вартості на 150 мільярдів євро. Якщо ж відновлення не розпочнеться до серпня, німецький ВВП впаде на 8,7 відсотка", - говорять економісти IfW.

Вони зазначають, що порівняно з їхнім весняним прогнозом, зробленим ще тиждень тому, економічна ситуація та перспективи на майбутнє значно погіршилися. У своєму весняному прогнозі IfW все ще очікував зниження ВВП лише на 0,1% у 2020 році. Але тоді наслідки для економічних показників Німеччини через глобальні заходи щодо стримування пандемії коронавірусу ще не були очевидними в повному обсязі.

Наразі IfW передбачає два сценарії: "блокування" німецької економіки до кінця квітня та до кінця липня з подальшим відновленням економіки до попереднього рівня. В обох сценаріях Інститут очікує зниження ВВП ФРН у березні майже на 18% порівняно з попереднім місяцем. Очікується, що така низька динаміка в основному збережеться й у квітні.

Що ж до подальшого розвитку, експерти розрізняють сценарії V та U.

За V-сценарієм, втрати виробництва, пов'язані з карантинними заходами, будуть подолані протягом шести місяців, починаючи з травня 2020 року.

Сценарій U передбачає, що відновлення розпочнеться лише в серпні 2020 року, і виробництво в різних секторах не повернеться до «довірусного» рівня до початку наступного року.

Водночас, на наступний, 2021 рік експерти Інституту прогнозують різке зростання ВВП: за V сценарієм - на 7,2%, за U-сценарієм - на 10,9%.

Найбільше постраждають сфера гостинності, авіація та дозвілля – аж до 90% падіння, автопромисловість - до 70%.

Водночас майже половина економіки Німеччини, ймовірно, зазнає незначних втрат або взагалі жодних. Деякі галузі, наприклад, служби доставки, тимчасово навіть розширять свою діяльність.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозом агентства Bloomberg, оприлюдненим на початку березня, збитки світової економіки через глобальну пандемію коронавірусу можуть сягнути 2,7 трлн доларів.