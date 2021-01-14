Нафтогаз запустив перше родовище на Юзівській площі

Група Нафтогаз запустила в дослідно-промислову розробку перше родовище газу щільних порід у межах Юзівської площі (родовище Святогірське).

Про це йдеться у повідомленні пресслужби АТ "Укргазвидобування", передає Укрінформ.

Святогірське родовище, що знаходиться в центрі Юзівської ділянки, є пілотним проєктом у межах стратегічного напряму Нафтогазу з освоєння покладів газу щільних порід.

«Газ щільних порід знаходиться в гірських породах з низькою проникністю, таких як щільні пісковики та вапняки. Це означає, що його важче підняти на поверхню, ніж традиційний газ", - прокоментували в УГВ.

Початок роботи Святогірського родовища став можливим після завершення будівництва сучасної інфраструктури: установки комплексної підготовки газу (УКПГ) з максимальною добовою продуктивністю 1 млн кубометрів газу, а також газопроводу довжиною 26 кілометрів.

«Щоб зробити це можливим, наші фахівці з "Нафтогаз Розвідка" та "Видобування" запустили нову установку підготовки газу, 26 км газопроводу і підключили три свердловини. Їх особливість у тому, що вони пробурені у так звані щільні колектори. Тобто, у породи з низькою проникністю, з яких видобувати газ набагато складніше. Але можливо, якщо застосовувати сучасні технології. Для нас це – пілотний проєкт. Він був складним, як, напевно, і будь-який проєкт, який робиться вперше. Та важливо, що ми отримали досвід, щоб впевнено рухатися далі. Мова не лише про освоєння Святогірки, а й інших площ, де є перспективи видобування газу щільних порід (tight gas). Україна багата на його поклади, розробка яких може стати новим етапом для галузі", - написав голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Facebook.

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Як зазначається, для подальшого розкриття потенціалу родовища компанія провела широкоазимутальні 3D-сейсмічні дослідження. Наразі, з використанням цих даних, ведеться буріння ще однієї свердловини у так званий sweet spot – місце найбільш можливої концентрації газу. За результатами буде прийматися рішення щодо подальшої програми освоєння родовища.

«Запуск Святогірки – це гарний заділ, щоб якнайшвидше розпочати освоєння Юзівської площі, як ми і обіцяли. Зокрема, нам не треба буде будувати для Юзівки абсолютно нову інфраструктуру – на першому етапі розробки Юзівки ми зможемо використовувати об’єкти, які побудували на Святогірці. І видобування газу щільних порід, і освоєння Юзівки – це одні з ключових проєктів стратегії розвитку ресурсної бази Нафтогазу", - відзначив Коболєв.