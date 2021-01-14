Торік за процедурою COVID-19 в Україні закупили 177 томографів - Dozorro

У 2020 році за процедурою COVID-19 в Україні було придбано 177 томографів загальною вартістю 2,5 млрд грн.

Про це повідомляє платформа моніторингу електронних закупівель Dozorro , передає Укрінформ.

Найбільше томографів придбали «Медичні закупівлі України». Організація уклала 9 угод на постачання таких апаратів за процедурою COVID-19 на 2,3 млрд грн. У підсумку всі замовлення держпідприємства між собою розділили 5 фірм: Протек Солюшнз, Astrium Medical System, ТОВ «ІМД+», ТОВ «Віас Плюс», ТОВ «Кінд Інтерслух».

Перед тим, як укладати ці контракти, ЦЗО провело низку допорогових закупівель, щоб проаналізувати ринок і знайти найвигідніші пропозиції.

Однак централізовано купувати томографи почали лише в жовтні.

Натомість першопрохідцем у закупівлях томографів за процедурою COVID-19 стала "Окрема комендатура охорони і забезпечення" Державної прикордонної служби України. Вона придбала два апарати за 35 млн грн буквально через кілька тижнів після того, як це взагалі стало можливим — на початку травня.

Ще через місяць по апарату придбали Центральна поліклініка і Територіальне медичне об`єднання по Харківській області МВС України. Їхні томографи були дорожчі — по 23,5 млн грн.

Поодинокі закупівлі протягом року також відбувалися у Кіровоградській, Луганській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.

Найбільше серед медзакладів за ковідною процедурою томографів купували на Волині. Волинська обласна клінічна лікарня чотирма угодами витратила на відповідну техніку 37 мільйонів гривень.