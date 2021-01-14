Торік за процедурою COVID-19 в Україні закупили 177 томографів - Dozorro

Торік за процедурою COVID-19 в Україні закупили 177 томографів - Dozorro

Укрінформ
У 2020 році за процедурою COVID-19 в Україні було придбано 177 томографів загальною вартістю 2,5 млрд грн.

Про це повідомляє платформа моніторингу електронних закупівель Dozorro , передає Укрінформ.

Найбільше томографів придбали «Медичні закупівлі України». Організація уклала 9 угод на постачання таких апаратів за процедурою COVID-19 на 2,3 млрд грн. У підсумку всі замовлення держпідприємства між собою розділили 5 фірм: Протек Солюшнз, Astrium Medical System, ТОВ «ІМД+», ТОВ «Віас Плюс», ТОВ «Кінд Інтерслух».

Перед тим, як укладати ці контракти, ЦЗО провело низку допорогових закупівель, щоб проаналізувати ринок і знайти найвигідніші пропозиції.

Однак централізовано купувати томографи почали лише в жовтні.

Натомість першопрохідцем у закупівлях томографів за процедурою COVID-19 стала "Окрема комендатура охорони і забезпечення" Державної прикордонної служби України. Вона придбала два апарати за 35 млн грн буквально через кілька тижнів після того, як це взагалі стало можливим — на початку травня.

Ще через місяць по апарату придбали Центральна поліклініка і Територіальне медичне об`єднання по Харківській області МВС України. Їхні томографи були дорожчі — по 23,5 млн грн.

Читайте також: Україна закупила вакцину і тести на COVID-19 майже на два мільярди гривень

Поодинокі закупівлі протягом року також відбувалися у Кіровоградській, Луганській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.

Найбільше серед медзакладів за ковідною процедурою томографів купували на Волині. Волинська обласна клінічна лікарня чотирма угодами витратила на відповідну техніку 37 мільйонів гривень.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-