Нафта дешевшає на тлі низького попиту на паливо
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $55,90 за барель, що на $0,16 (0,29%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,08 (0,15%) - до $52,83 за барель. Попередні торги завершилися на рівні $56,06 і $52,91 відповідно.
«Стрімке ралі на ринку нафти, ймовірно, перервалося, оскільки зміцнення долара і глобальний надлишок бензину компенсували зниження запасів сирої нафти в США», - сказав головний стратег Axi з глобальних ринків Стівен Іннес.
У середу нафтові ціни знизилися, незважаючи на дані Міністерства енергетики США, які показали зменшення запасів нафти в країні на 3,25 млн барелів минулого тижня. Запаси бензину зросли на 4,39 млн барелів, дистилятів - на 4,79 млн барелів.
Аналітики ANZ зазначають, що дані Міненерго США свідчать про збереження низького попиту на паливо в країні, а дані по іншим великим регіонам, включаючи Європу, також говорять про слабкий попит.
"В Європі спостерігається пригнічений попит, а автомобільний рух у Великій Британії скоротився на 42%, в той час як світові авіаперевезення не демонструють значного відновлення", - підкреслили експерти.
У той же час кількість нових випадків зараження в Китаї в провінції Хейлунцзян зросла майже втричі , що є найбільшим добовим стрибком за більш ніж 10 місяців.
В Європі в деяких країнах були запроваджені більш жорсткі й тривалі заходи ізоляції, щоб приборкати штам вірусу B177, вперше виявлений на південному сході Англії у вересні 2020 р. При цьому очікується, що впровадження вакцини проти COVID-19 не дасть зримих результатів ще протягом двох-трьох місяців.
Загальний обсяг імпорту сирої нафти у Китай виріс на 7,3% у 2020 році, незважаючи на потрясіння, викликані пандемією коронавірусу на початку року, на фоні рекордного обсягу поставок у другому і третьому кварталах, показали митні дані в четвер.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 55,97 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 56,03 долара за барель, що на 3 центи нижче за рівень закриття торгів ($56,06).