Нафта дешевшає на тлі низького попиту на паливо

Ціни на нафту знизилися в черверг, 14 січня, на фоні низького попиту на паливо через неспадаючу хвилю коронавірусу в усьому світі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $55,90 за барель, що на $0,16 (0,29%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,08 (0,15%) - до $52,83 за барель. Попередні торги завершилися на рівні $56,06 і ​​$52,91 відповідно.

«Стрімке ралі на ринку нафти, ймовірно, перервалося, оскільки зміцнення долара і глобальний надлишок бензину компенсували зниження запасів сирої нафти в США», - сказав головний стратег Axi з глобальних ринків Стівен Іннес.

У середу нафтові ціни знизилися, незважаючи на дані Міністерства енергетики США, які показали зменшення запасів нафти в країні на 3,25 млн барелів минулого тижня. Запаси бензину зросли на 4,39 млн барелів, дистилятів - на 4,79 млн барелів.

Аналітики ANZ зазначають, що дані Міненерго США свідчать про збереження низького попиту на паливо в країні, а дані по іншим великим регіонам, включаючи Європу, також говорять про слабкий попит.

"В Європі спостерігається пригнічений попит, а автомобільний рух у Великій Британії скоротився на 42%, в той час як світові авіаперевезення не демонструють значного відновлення", - підкреслили експерти.

У той же час кількість нових випадків зараження в Китаї в провінції Хейлунцзян зросла майже втричі , що є найбільшим добовим стрибком за більш ніж 10 місяців.

В Європі в деяких країнах були запроваджені більш жорсткі й тривалі заходи ізоляції, щоб приборкати штам вірусу B177, вперше виявлений на південному сході Англії у вересні 2020 р. При цьому очікується, що впровадження вакцини проти COVID-19 не дасть зримих результатів ще протягом двох-трьох місяців.

Загальний обсяг імпорту сирої нафти у Китай виріс на 7,3% у 2020 році, незважаючи на потрясіння, викликані пандемією коронавірусу на початку року, на фоні рекордного обсягу поставок у другому і третьому кварталах, показали митні дані в четвер.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 55,97 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 56,03 долара за барель, що на 3 центи нижче за рівень закриття торгів ($56,06).