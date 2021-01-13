Нафта дорожчає на даних про зниження запасів у США
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 57,28 за барель, що на $ 0,7 (1,24%) вище ціни на момент закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $ 0,57 (1,07%) - до $ 53,78 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 56,58 і $ 53,21 відповідно.
Згідно з даними API, запаси нафти у США впали за підсумками минулого тижня на 5,8 млн барелів, при прогнозному зниженні на 2,3 млн бар. Зниження було зафіксоване за підсумками третього тижня поспіль і стало максимальним з кінця жовтня. На тиждень раніше запаси скоротилися на 1,7 млн барелів.
Ціни проігнорували останні події в Європі і Сполучених Штатах, де кількість загиблих і нових інфекцій продовжує зростати. Інвестори роблять ставку на початок масової вакцинації проти коронавірусу.
Незважаючи на те, що Китай бореться з найбільшим сплеском коронавірусу за останні кілька місяців, коментарі президента Сі Цзіньпіна, в яких дається оптимістична оцінка другої за величиною економіки світу і найбільшого імпортера нафти, підтримала світові ціни.
«Ціни на сиру нафту також продовжували зростати ... на тлі економічного оптимізму в Китаї після того, як коментарі президента Сі та звіт API показали, що запаси сирої нафти впали більше, ніж очікувалося», - сказав Авар Санду, старший менеджер із сировинних товарів у Phillip Futures.
Обидва еталони торгуються на найвищому рівні з лютого 2020 р., коли спалах коронавірусу в Китаї почав поширюватися по всьому світу, і мільярди людей були заблоковані, щоб запобігти пандемії. Зараз спостерігається друга, більш смертоносна, хвиля COVID-19.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 57,15 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 56,73 долара за барель, що на 15 центів вище рівня закриття торгів ($ 56,58).