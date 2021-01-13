Нафта дорожчає на даних про зниження запасів у США

Ціни на нафту зростають у середу, 13 січня, на даних Американського інституту нафти (API), що показали суттєвіше, ніж очікувалося, зниження запасів у США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 57,28 за барель, що на $ 0,7 (1,24%) вище ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $ 0,57 (1,07%) - до $ 53,78 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 56,58 і $ 53,21 відповідно.

Згідно з даними API, запаси нафти у США впали за підсумками минулого тижня на 5,8 млн барелів, при прогнозному зниженні на 2,3 млн бар. Зниження було зафіксоване за підсумками третього тижня поспіль і стало максимальним з кінця жовтня. На тиждень раніше запаси скоротилися на 1,7 млн ​​барелів.

Ціни проігнорували останні події в Європі і Сполучених Штатах, де кількість загиблих і нових інфекцій продовжує зростати. Інвестори роблять ставку на початок масової вакцинації проти коронавірусу.

Незважаючи на те, що Китай бореться з найбільшим сплеском коронавірусу за останні кілька місяців, коментарі президента Сі Цзіньпіна, в яких дається оптимістична оцінка другої за величиною економіки світу і найбільшого імпортера нафти, підтримала світові ціни.

«Ціни на сиру нафту також продовжували зростати ... на тлі економічного оптимізму в Китаї після того, як коментарі президента Сі та звіт API показали, що запаси сирої нафти впали більше, ніж очікувалося», - сказав Авар Санду, старший менеджер із сировинних товарів у Phillip Futures.

Обидва еталони торгуються на найвищому рівні з лютого 2020 р., коли спалах коронавірусу в Китаї почав поширюватися по всьому світу, і мільярди людей були заблоковані, щоб запобігти пандемії. Зараз спостерігається друга, більш смертоносна, хвиля COVID-19.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 57,15 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 56,73 долара за барель, що на 15 центів вище рівня закриття торгів ($ 56,58).