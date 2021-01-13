В Україні стрімко дорожчають цукор, гречка та олія

Серед бакалійних товарів з грудня 2019 року по грудень 2020 року найбільше подорожчали цукор, гречка та олія, відповідно, на 46,2%, 34,8% та 22,2%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

З грудня 2019 року гречана крупа подорожчала на 34,8% і у грудні 2020 року в середньому по країні продавалася по 37,43 грн за кг; рис за цей період виріс в ціні на 4,8% (до 23,93 грн за кг) ; манна крупа — на 16,6% (до 15,91 грн за кг); ячна крупа — на 13,4% (до 12,98 грн за кг). З круп у порівнянні з груднем 2019 року подешевшало лише пшоно: на 30,2% (до 17,51 грн за кг).

Ціна хліба пшеничного з борошна вищого ґатунку у грудні 2020 року в середньому по країні становила 26,73 грн за 1 кг (на 11,8% більше, ніж роком раніше); хліба пшеничного з борошна першого ґатунку — 21,40 грн за 1 кг (на 9,3% більше); хліба житнього та житньо-пшеничного — 22,07 грн за 1 кг (на 6,4% більше); батона — 14,75 грн за 0,5 кг (на 6,4% більше).

Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці за вказаний період подорожчали на 10,2% (до 20,17 грн за кг у грудні 2020 року); борошно пшеничне – на 13,2% (до 12,70 грн за кг); цукор – на 46,2% (до 20,9 грн за кг), соняшникова олія – на 22,2% (до 42,07 грн за 1 л).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у грудні 2020 року проти листопада 2020 року збільшилися на 0,9%; проти грудня 2019 року вони зросли на 5,0%. Загалом за 2020 рік ціни на споживчому ринку зросли на 2,7% у порівнянні із 2019 роком.