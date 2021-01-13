В Україні визначили критерії, за якими держшахти отримуватимуть допомогу з бюджету

Уряд схвалив постанову про визначення критеріїв, за якими буде надаватися державна допомога вугільним підприємствам.

Про це під час засідання уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Постанова, проєкт якої підготував Антимонопольний комітет, "стосується чітких критеріїв, за якими буде надаватися державна допомога вугільним підприємствам. У тому числі, і державним шахтам", зазначив Прем'єр-міністр.

За інформацією АМКУ, проєкт постанови «Про затвердження Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання у вугільній галузі» було розроблено спільно з Міністерством енергетики України та Проєктом Європейського союзу «Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги».

Постанова визначає критерії оцінки допустимості державної допомоги, яка надається суб’єктам господарювання у вугільній галузі на такі цілі, як закриття (ліквідація) вугледобувних підприємств або їх відокремлених підрозділів; покриття витрат; забезпечення доступу до запасів вугілля; заходи з технічного переоснащення та модернізації.

Впровадження чітких критеріїв, на думку відомства, дасть змогу уникнути спотворення конкуренції внаслідок безконтрольного надання державної допомоги підприємствам галузі.

Як повідомляв Укрінформ, за даними секретаріату Кабінету Міністрів, за 11 місяців 2020 року на виплату зарплати та погашення заборгованості із заробітної плати на державних вугледобувних підприємствах спрямовано 5,3 млрд грн, у тому числі 3,6 млрд грн із держбюджету.

У грудні 2020 року Міністерство енергетики прогнозувало, що збиткові шахти в Україні можна буде закрити протягом 10 років.