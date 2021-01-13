Кувейт вивчає можливість імпорту та налагодження виробництва в Україні власних солодощів

Кувейт вивчає можливість постачання в нашу державу власних солодощів та їх виробництва на території нашої держави.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу посольства України в Кувейті, про це йшлося під час зустрічі посла України в Кувейті Олександра Балануци з генеральним директором ТОВ «Al-Watan Sweets» Х.Аль-Хальваджі.

«Сторони обговорили можливість постачання солодощів кувейтського виробництва до України та домовилися вивчити питання щодо рентабельності створення спільних кувейтсько-українських виробничих потужностей на території України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посол Балануца розповів про інвестиційні можливості нашої країни та відзначив, що створення виробництва в Україні відкриє шлях до експорту в Європу завдяки добре налагодженій логістиці та Угоді про асоціацію з ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ надасть підтримку асоціації «Укркондпром» у просуванні експорту кондитерських виробів на ринки країн Затоки та АСЕАН.