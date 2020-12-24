Кулеба обіцяє допомогти «Укркондпрому» вивести солодощі на ринки країн Затоки та АСЕАН

Міністерство закордонних справ надасть підтримку асоціації «Укркондпром» у просуванні експорту кондитерських виробів на ринки країн Затоки та АСЕАН.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

«Сприяння у розширенні географії експорту українських солодощів здійснюватиметься у рамках проєкту VTrade Confectionery Foods. Ініціативу реалізує галузева асоціація «Укркондпром» за фінансової підтримки USAID в рамках програми «Конкурентоспроможна економіка України. Пріоритетними є ринки АСЕАН (10 країн) і Затоки (8 країн)», - сказав Кулеба.

За словами міністра, дипломатичні представництва України в цих країнах допоможуть українським кондитерам знайти торговельних партнерів.

Окрім того, коли дозволять карантинні обмеження, МЗС спільно з асоціацією «Укркондпром» також організують торговельні місії для учасників ініціативи до Філіппін та Саудівської Аравії для зустрічей з місцевими покупцями харчових продуктів, повідомив Кулеба.

Як повідомлялося, до асоціації «Укркондпром» входять 28 підприємств - здебільшого малий та середній бізнес. Вони складають 85% українського експорту кондитерської продукції.

Програма «Конкурентоспроможна економіка України» створена USAID з метою сприяння покращенню бізнес-середовища для малих та середніх підприємств України.

Обсяги експорту українських кондвиробів в 2019 році склали 262 тис. тонн загальною вартістю 491 млн доларів США.