Кулеба обіцяє допомогти «Укркондпрому» вивести солодощі на ринки країн Затоки та АСЕАН

Кулеба обіцяє допомогти «Укркондпрому» вивести солодощі на ринки країн Затоки та АСЕАН

Укрінформ
Міністерство закордонних справ надасть підтримку асоціації «Укркондпром» у просуванні експорту кондитерських виробів на ринки країн Затоки та АСЕАН.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

«Сприяння у розширенні географії експорту українських солодощів здійснюватиметься у рамках проєкту VTrade Confectionery Foods. Ініціативу реалізує галузева асоціація «Укркондпром» за фінансової підтримки USAID в рамках програми «Конкурентоспроможна економіка України. Пріоритетними є ринки АСЕАН (10 країн) і Затоки (8 країн)», - сказав Кулеба.

За словами міністра, дипломатичні представництва України в цих країнах допоможуть українським кондитерам знайти торговельних партнерів.

Окрім того, коли дозволять карантинні обмеження, МЗС спільно з асоціацією «Укркондпром» також організують торговельні місії для учасників ініціативи до Філіппін та Саудівської Аравії для зустрічей з місцевими покупцями харчових продуктів, повідомив Кулеба.

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Як повідомлялося, до асоціації «Укркондпром» входять 28 підприємств - здебільшого малий та середній бізнес. Вони складають 85% українського експорту кондитерської продукції.

Програма «Конкурентоспроможна економіка України» створена USAID з метою сприяння покращенню бізнес-середовища для малих та середніх підприємств України.

Обсяги експорту українських кондвиробів в 2019 році склали 262 тис. тонн загальною вартістю 491 млн доларів США.

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