Майже 100 тисяч ФОПів наприкінці грудня отримали допомогу на дітей - Лазебна

Наприкінці грудня минулого року майже 100 тисяч фізичних осіб-підприємців, які належать до 1-ї та 2-ї груп платників податків, отримали допомогу на дітей.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«Уряд поновив у листопаді та грудні 2020 року виплату допомоги на дітей ФОПів, які належать до 1-ї та 2-ї груп. Тайже 100 тисяч ФОПів отримали цю допомогу наприкінці грудня минулого року. Важливо, що усім підприємцям, які отримували такі виплати навесні, їх перепризначили автоматично, без подання нової заяви та необхідних документів», - сказала Лазебна.

За її словами, ті, хто не звертався раніше, змогли отримати допомогу на дітей, подавши до 15 грудня заяву та необхідні документи.

Міністр нагадала, що 9 грудня 2020 року уряд схвалив постанову, згідно з якою застраховані особи (наймані працівники та ФОПи) мали змогу отримати часткову компенсацію у сумі 8000 гривень за втрату доходу у зв’язку з запровадженням карантинних обмежень.

«Більше 700 тисяч людей могли скористатися цією програмою. Як і обіцяв Президент України, ще до Нового року виплати отримали майже 500 тис. осіб», - розповіла очільниця Мінсоцполітики.

Вона зазначила, що звільнено від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ платників єдиного податку першої групи за періоди з 1 до 31 грудня 2020 року та з 1 січня до 31 травня 2021 року за себе.

«Важливо, що ці місяці несплати внеску включаються до страхового стажу», - наголосила міністр.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у квітні 2020 р. ухвалив постанову «Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми», якою передбачено надання фінансової допомоги на дітей фізичним особам – підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої, другої груп платників єдиного податку.

Згідно з постановою, допомога на догляд за дітьми віком до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму передбачається ФОПам, які призупинили свій бізнес та втратили прибуток.