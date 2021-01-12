Нафтогаз забезпечив 13% доходів держбюджету за 2020 рік

Група Нафтогаз у січні - грудні 2020 року сплатила до бюджету близько 141,5 млрд грн; це - понад 13% загальних доходів державного бюджету за минулий рік.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Нафтогазу.

«За оперативними даними за січень-грудень 2020 року, надходження до державного та місцевих бюджетів від Групи Нафтогаз склали близько 141,5 млрд грн. До цієї суми входять частина дивідендів за результатами 2019 року — 39,6 млрд грн, а також — податки і платежі за результатами врегулювання податкового боргу ПАТ «Укрнафта». Надходження від підприємств Групи Нафтогаз склали більше 13% загальних доходів державного бюджету у січні-грудні 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, чистий консолідований збиток групи Нафтогаз за січень-вересень 2020 року становив 17,034 млрд грн порівняно з чистим прибутком 21,31 млрд грн за аналогічний період попереднього року.

Однак у грудні Нафтогаз отримав компенсацію від держави за виконання спецобов'язків на ринку газу на суму 32,2 млрд грн, після чого розрахувався з ПАТ "Укрнафта" і погасив її податкову заборгованість. Таким чином, за підсумками року Нафтогаз став прибутковим.

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Кабінет Міністрів України наприкінці року затвердив фінансовий план НАК "Нафтогаз України" на 2020 рік із чистим прибутком у 11,489 млрд грн і чистим доходом у 112,023 млрд грн.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко під час затвердження документа заявив, що передбачений чистий прибуток у 11,5 млрд грн не узгоджується з отриманим "Нафтогазом України" чистим збитком за дев'ять місяців 2020 року в розмірі 18,7 млрд грн.