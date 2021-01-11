Новий порядок оцінки сільгоспземель допоможе забезпечити справедливу ціну – Петрашко

Оновлений урядом порядок проведення нормативної грошової оцінки сільгоспземель забезпечить на них справедливу ціну.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомила пресслужба Мінекономіки.

Він нагадав, що повна нормативно-грошова оцінка земель по всій території України була проведена ще у 2018 році. «Але зрозуміло, що з часом стан земель і властивості ґрунтів можуть змінюватись. Ми почули побажання аграріїв надати їм можливість оновлювати оцінку своїх земельних ділянок і внесли певні зміни, що забезпечить справедливу ціну на землю та ефективну реалізацію земельної реформи», - прокоментував Петрашко ухвалення урядом оновленого порядку проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Зазначається, що Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженого постановою Кабміну №105 від 7 лютого 2018 року; до порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1051 від 17 жовтня 2012 року.

Реалізація проєкту постанови, яка закріплює ці зміни, передбачає виключення положень щодо обов’язковості використання результатів загальнонаціональної Нормативно-грошової оцінки земель сільгосппризначення для надання відомостей із Державного земельного кадастру. Також надано можливість власнику або землекористувачу замовляти проведення НГО окремої земельної ділянки до спливу строку, визначеного частиною другою статті 18 Закону України «Про оцінку земель».

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Як повідомляв Укрінформ, на початку 2018 року уряд погодив проведення загальнонаціональної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення по всій території України.

5 січня 2021 року Кабінет міністрів України дозволив власникам або користувачам земельних ділянок переглядати нормативну грошову оцінку за узгодженням органів місцевого самоврядування. Очікується, що це надасть можливість створити реальну базу для оподаткування, сплати місцевих податків і покращення можливості ведення сільського господарства в усіх куточках України.