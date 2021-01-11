Уряд дозволив змінювати нормативну грошову оцінку земельних ділянок

Кабінет міністрів України дозволив власникам або користувачам земельних ділянок переглядати нормативну грошову оцінку за узгодженням органів місцевого самоврядування.

Як передає Укрінформ, про це заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький написав у Фейсбуці.

«5 січня 2021 року були прийняті і опубліковані відповідні зміни, які надають можливість вже цього року власникам земельних ділянок або користувачам переглядати нормативну грошову оцінку за узгодженням з органом місцевого самоврядування. Це надасть можливість створити реальну базу для оподаткування, сплати місцевих податків і покращення можливості ведення сільського господарства в усіх куточках України», - повідомив Висоцький.

Він нагадав, що це результат роботи, яку було розпочато 6 серпня 2020 року.

«В рамках робочої групи було підняте критичне питання, що є багато ділянок, де чинна нормативна грошова оцінка не відповідає реальності. Аграрії просили надати можливість переглядати її в індивідуальному порядку», - зазначив урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, на початку 2018 року уряд погодив проведення загальнонаціональної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення по всій території України.