Уряд дозволив змінювати нормативну грошову оцінку земельних ділянок
Як передає Укрінформ, про це заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький написав у Фейсбуці.
«5 січня 2021 року були прийняті і опубліковані відповідні зміни, які надають можливість вже цього року власникам земельних ділянок або користувачам переглядати нормативну грошову оцінку за узгодженням з органом місцевого самоврядування. Це надасть можливість створити реальну базу для оподаткування, сплати місцевих податків і покращення можливості ведення сільського господарства в усіх куточках України», - повідомив Висоцький.
Він нагадав, що це результат роботи, яку було розпочато 6 серпня 2020 року.
«В рамках робочої групи було підняте критичне питання, що є багато ділянок, де чинна нормативна грошова оцінка не відповідає реальності. Аграрії просили надати можливість переглядати її в індивідуальному порядку», - зазначив урядовець.
Як повідомляв Укрінформ, на початку 2018 року уряд погодив проведення загальнонаціональної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення по всій території України.