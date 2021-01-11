Держпідприємство установило торік два рекорди з транспортування аміаку

Державне підприємство «Укрхімтрансаміак» упродовж минулого року відтранспортувало до резервуарів-сховищ Одеського припортового заводу у режимі «транзит» 2 512 252 тонни рідкого аміаку.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі підприємства із посиланням на керівника ДП «Укрхімтрансаміак» Вадима Трунова.

За його словами, це абсолютний рекорд з транзитного транспортування, починаючи з 1979 року (з моменту запуску магістрального аміакопроводу).

«Для усього трудового колективу ДП «Укрхімтрансаміак» досягнення такого значимого результату – вагомий здобуток і відмінна мотивація для подальшої продуктивної роботи. Переконаний, що активно осучаснюючи підприємство та продовжуючи модернізацію, як основу безпечної експлуатації аміакопроводу, ми будемо й надалі технічно здатні втримати на такому ж високому рівні обсяги з транспортування», - зазначивТрунов.

Окрім того, станом на 31 грудня 2020 р. встановлено ще один рекорд з транзитного транспортування: відтранспортовано 1 999 806 тонн аміаку виробництва ПАТ «Тольяттіазот».

ДП «Укрхімтрансаміак» - оператор української ділянки магістрального аміакопроводу «Тольятті - Одеса». Аміакопровід транспортує хімічну речовину – рідкий аміак до Одеського припортового заводу, звідки він постачається на експорт до країн Європи, Азії та США.