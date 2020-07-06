Попит на рідкий аміак залишається стабільно високим - керівник держпідприємства

Державне підприємство "Укрхімтрансаміак" протягом весняного сезону майже на 10% збільшило видачу аміаку, незважаючи на обмеження через світову пандемію.

Про це заявив виконувач обов’язків директора державного підприємства «Укрхімтрансаміак» Вадим Трунов, повідомила Укрінформу пресслужба держпідприємства.

«Упродовж весняного сезону-2020 через роздавальні станції аміакопроводу було видано приблизно на 10% більше аміаку, ніж за аналогічний період попереднього року», - зазначив Трунов.

Він наголосив, що попит на рідкий аміак в українських споживачів залишається стабільно високим, навіть з огляду на обмеження, що виникли в умовах світової пандемії, та деякого коригування цін на цей вид продукції на світових ринках.

За його словами, на це впливають декілька факторів. По-перше - рідкий аміак стабільно залишається ефективним добривом з високою концентрацією азоту (понад 82%). Основною перевагою безводного аміаку є також спрощення виробничого процесу - внесення в ґрунт повністю автоматизоване, що дозволяє оптимізувати трудозатрати (у порівняння з іншими видами добрив).

"Разом з тим – інтенсивний розвиток вітчизняної аграрної галузі, кліматичні зміни й тенденція до поступового потепління, раннє дозрівання врожаю та необхідність додаткового живлення землі – це одні з тих визначальних факторів, які стимулюють стабільну потребу сільгоспспоживачів у рідких добривах", - підкреслив очільник держпідприємства.

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ДП «Укрхімтрансаміак» - є оператором української ділянки магістрального аміакопроводу «Тольятті - Одеса».

Аміакопровід – це унікальний за своїм технічним рішенням, масштабами і призначенням об’єкт, що транспортує хімічну речовину – рідкий аміак до Одеського припортового заводу, звідки він постачається на експорт до країн Європи, Азії та США.

Рідкий аміак – одна з найефективніших систем живлення азотом рослин, яка забезпечує оптимально збалансований розподіл азоту впродовж всього періоду вегетації рослин. Його застосовують як передпосівне добриво під усі культури.

При застосуванні аміаку безводного азот більш рівномірно розподіляється в орному шарі ґрунту, зменшується кількість проходів техніки полем, добриво не злежується навіть за посушливих умов. Витрати ресурсів у разі внесення рідкого аміаку в ґрунт на 20-40% нижчі, ніж за використання твердих гранульованих добрив, а затрати праці зменшуються у 2-2,5 раза.