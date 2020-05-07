Українські хіміки відновили експорт аміаку

Вперше з 2016 року АТ «Одеський припортовий завод» отримало аміак українського виробництва для відправлення на експорт.

Про це повідомляється на сайті підприємства.

«Минулого тижня, після перерви з 2016 року, завод прийняв перші залізничні цистерни з товарним аміаком виробництва українських хімічних підприємств», - йдеться у повідомленні.

За декілька днів до цеху перевантаження аміаку АТ «ОПЗ» надійшло 166 цистерн.

«Наше завдання – прийняти хімічну продукцію, зберігати її у сховищах, а потім, по мірі прибуття танкерів-газовозів, відвантажувати на експорт», - пояснив начальник цеху перевантаження аміаку Олександр Васильєв.

Наразі ОПЗ уклав договори до кінця 2020 року на перевантаження 256 тис. тонн української хімічної продукції, яка надходить залізничним транспортом.

Як зазначає в.о. голови правління – директора АТ «ОПЗ» Микола Синиця, ведуться переговори на перевалку ще 60 тис. тонн аміаку на місяць. З початку дії договорів, які планується укласти, є надія, що за рік завод вийде на перевантаження 1 млн тонн хімічної продукції.

Як повідомлялося, будівництво Одеського припортового заводу розпочалося у 1975 році, а свою продукцію завод випускає з 1978 року.

Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та іншої хімічної продукції. Завод також приймає та перевантажує в морські судна на експорт продукцію інших підприємств України та Росії: аміак, карбамід, метанол і рідкі комплексні азотні добрива. Хімічна продукція від інших підприємств надходить на перевантажувальні комплекси заводу залізницею та аміакопроводом Тольяті – Горлівка – Одеса довжиною 2417 км.

На експорт у минулому році ОПЗ перевантажив: 2,55 млн тонн аміаку, що на 117% більше, ніж у 2018 році (з них – 18,6 тис. тонн власного виробництва); 352,3 тис. тонн карбаміду, що майже в 4 рази більше, ніж у 2018 році (з них – 288,5 тис. тонн власного виробництва).