Місія МВФ поновила роботу в Україні

Місія європейського департаменту МВФ з питань першого перегляду програми з понеділка, 11 січня, поновлює свою роботу в Україні та планує низку зустрічей з представниками влади.

Про це повідомили Укрінформу в Представництві МВФ в Україні.

«Місія Європейського Департаменту МВФ з питань першого перегляду програми сьогодні поновлює свою роботу зустрічами з представниками влади», - зазначили у представництві МВФ.

Читайте також: Робота місії МВФ в Україні може затягнутися через пандемію

Місія МВФ із 21 грудня 2020 року працювала в Україні у форматі онлайн-зв'язку через COVID-1. Але потім зробила перерву на свята.

Рада директорів МВФ 9 червня затвердила нову програму Stand-By для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд доларів США. Україна 12 червня отримала перший транш у розмірі 2,1 млрд доларів.