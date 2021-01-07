«Карантинні» 8 тисяч вже отримали пів мільйона осіб

Станом на 7 січня в Україні до пів мільйона осіб отримали від держави одноразову матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн..

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Офіційне інтернет-представництво глави держави.

«Насамперед ми зберегли чимало робочих місць завдяки нашим економічним ініціативам. Ми працюємо для людей. Українці бачать, що держава турбується у скрутну хвилину, так легше пережити будь-які обмеження. По-друге, важливо, що напрацьовано цифрові інструменти, коли не треба стояти в чергах, немає скупчень, коли знищено бюрократичну тяганину, а люди в кілька кліків можуть отримати виплати. Це також зменшує корупційні ризики, адже немає спілкування чиновника та людини. Це яскравий приклад того, якою буде цифрова Україна», – сказав Глава держави.

Зеленський відзначив, що нині до пів мільйона осіб отримали від держави одноразову матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн. Загалом перераховано 3,64 млрд грн. За його словами, завершення виплат для всіх відбудеться найближчими днями.

У свою чергу, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що напрацьовані інструменти довели свою ефективність.

«Завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти понад 500 тисяч робочих місць. Тільки остання програма – компенсація до восьми тисяч гривень на кожного робітника, чий робочий час скорочено, охопила майже 160 тисяч працівників», – сказав він.

Прем'єр запевнив, що у 2021 році триватиме та розшириться програма доступного кредитування під 5%, 7% або 9%.

«Станом на зараз уже більш ніж сім з половиною тисяч різних бізнесів по всій країні отримали понад 17 млрд грн. Впроваджено механізм державних портфельних гарантій для малих і середніх підприємців, коли держава забезпечує до 80% кредиту. Також продовжують діяти податкові канікули для ФОПів першої групи. До червня вони звільняються від сплати єдиного соціального внеску», – зазначив очільник уряду.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна додала, що для реалізації програми держдопомоги був обраний портал онлайн-сервісів державних послуг «Дія», що дало можливість максимально спростити та автоматизувати процес подачі заявок на отримання допомоги. Реєстрація для одержання виплат і їхнє здійснення відбувались дистанційно – без контакту з чиновником.

«За рік роботи додаток «Дія» продемонстрував, що держава може й має бути сервісом для людини, що державні послуги можна отримувати швидко, зручно, у будь-який час та з будь-якого місця. Що бюрократія, черги, купа папірців та корупція можуть і мають залишитися в минулому», – відзначила міністр.

Лазебна також звернула увагу на своєчасність запуску порталу «Дія», адже у рік пандемії він дав змогу людям оформити важливі державні послуги дистанційно, без черг та скупчень, не наражаючи на небезпеку своє здоров’я.

Марина Лазебна подякувала Президентові Володимиру Зеленському, який був головним рушієм створення цифрової держави, а також колективу Міністерства цифрової трансформації на чолі з Михайлом Федоровим за ефективну роботу з переведення державних послуг в онлайн.

«Понад 20 тисяч батьків змогли отримати онлайн державні послуги при народженні дитини через портал «Дія», у тому числі як складові комплексної послуги «єМалятко». Це й допомога при народженні дитини, й видача посвідчення батькам багатодітних сімей та призначення допомоги дітям, які виховуються в багатодітних сім’ях. Це й відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною віком до трьох років «Муніципальна няня», – нагадала очільниця Мінсоцполітики.

«Це ті кроки до людей, які ми як соціальна держава продовжимо здійснювати й у 2021 році», – додала Лазебна.

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання одноразової компенсації підприємцям, які призупинять свою діяльність через карантинні заходи.

До цього, 7 грудня, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання, який передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, котрі втратили частину зарплатні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам - підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу.

ФОПи не зможуть отримати допомогу, якщо вони зареєстровані менш як за три місяці до набрання чинності цим законом; якщо у 2020 році сплатили ЄСВ за себе менш як за три місяці, а також якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантинні обмеження.

Окрім того, передбачається надання одноразової матеріальної допомоги компаніям для виплат найманим працівникам, щоб не скорочувати їх під час дії карантину. Ця норма стосується підприємств, які (на час набуття чинності законом) вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу працівників через простій у зв'язку з впровадженням карантину. Розмір допомоги вираховується пропорційно скороченню робочого часу працівника, але не може перевищувати 8 тис. грн.

Також закон передбачає одноразову компенсацію суб’єктам господарювання для відшкодування витрат на сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ). Розмір такої компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ із розрахунків останніх 10 місяців.