Від ліцензій на фінпослуги добровільно відмовилися 22 компанії - НБУ

Національний банк України відкликав ліцензії на надання фінансових послуг у 22 фінансових установ на підставі поданих ними заяв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив такі рішення на засіданнях 24 та 30 грудня 2020 року.

Було відкликано усі ліцензії у ТОВ "Фінансова компанія "Кредитлайф", у ТОВ "Ювід-2009", у ТОВ "ФК "Аліот", у ТОВ "ФК "Кайлас Фінанс", у ТОВ "Паркмар Інкасо" та у Кредитної спілки "Укрсоцкредит".

Загальний обсяг активів цих п’яти фінкомпаній становив 138,6 млн грн, або 0,07% від загальних активів ринку станом на 30 вересня 2020 року. Зобов’язання Укрсоцкредиту становили 0,2 тис. грн (0,00002% від загального обсягу ринку), а її активи – 917,8 тис. грн (0,04% від загального обсягу ринку) станом на 1 жовтня 2020 року.

Також НБУ відкликав кілька з наявних ліцензій у ТОВ "Глобал Інфініті Україна". У фінустанови чинними залишаються дві ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, а також на надання послуг з факторингу.

Крім того, регулятор відкликав ліцензію на надання гарантій у таких компаній: ТОВ "Фінансова Компанія "Декарт", ТОВ "Фінансова Компанія "Кавертон", ТОВ "Професійна платіжна система", ТОВ "Фінансова компанія "Фідем", ТОВ " Фінансова компанія "Фінар", ТОВ "Асап Фінанс", ТОВ "ФК "Бладвейн", ТОВ "Верра Фінанс", ТОВ "ФК "Інвест Хаус", ТОВ "ФК "Мега Фінанс" ТОВ "ФК "Скай", ТОВ "ФК "Смарт Фінанс" Солюшен", ТОВ "Стандарт Фінанс Групп", ТОВ "Файненс Компані", ТОВ "ФК "Фінрезерв". Ці фінкомпанії продовжують свою діяльність та мають діючі ліцензії, зокрема на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, на надання послуг з факторингу, а також на надання послуг з фінансового лізингу.

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Відкликання ліцензій виключно на надання гарантій у НБУ пояснили тим, що ці компанії не планували вести активну діяльність з надання гарантій і не були готові до виконання обов’язкових нормативів, які запрацювали з 1 травня 2020 року. "Компанії добровільно відмовилися від ліцензій на цей вид діяльності", - додали в пресслужбі.

Як повідомлялось, у грудні Національний банк нагадав усім учасникам ринку, які мають діючі ліцензії на надання гарантій, про необхідність виконання обов’язкових нормативів. За результатами поданої фінансової звітності за 9 місяців 2020 року дві третини фінансових компаній-гарантів із 354 ліцензованих мали хоча б один невиконаний норматив.