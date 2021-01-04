Нацбанк готує нове Положення про ліцензування надавачів фінпослуг

Національний банк готує нове Положення про ліцензування надавачів фінансових послуг (страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців), яке передбачатиме оновлення ліцензійних умов та дозвільних процедур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Документ змінить підходи до ліцензійних процедур на ринках небанківських фінансових послуг. Нове Положення передбачатиме суттєве оновлення ліцензійних умов, а також дозвільних процедур: видачі ліцензії надавачам послуг, погодження набуття істотної участі, зокрема оцінки ділової репутації власників установ, оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам керівників установ та оцінки фінансового стану установи.

«Наше завдання – оптимізувати порядок реєстрації та ліцензування надавачів небанківських фінансових послуг. Окремі зміни, як-то скасування двоетапного порядку створення компаній, зменшення кількості ліцензій, полегшення виходу на ринок надійних, конкурентних та прозорих гравців, будуть запроваджені разом з новим законом», – зазначив директор департаменту ліцензування Олександр Бевз.

Він зауважив, що зараз готуються цілковито оновлені ліцензійні умови та порядок ліцензування і реєстрації компаній. Увага буде сфокусована на прозорості структури власності, оцінці бізнес-моделей компаній, якісному корпоративному управлінні та належному фінансовому стані учасників ринку.

Проєкт Положення про ліцензування Національний банк планує оприлюднити для громадського обговорення у І кварталі 2021 року.

Зазначимо, що у результаті затвердження нового Положення діючим компаніям не потрібно буде проходити процедуру переліцензування, а всі дозвільні документи залишаться чинними.

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Наразі продовжують діяти ліцензійні умови, затверджені Кабінетом Міністрів. Враховуючи, що Національний банк планує їх замінити, цього тижня були оприлюднені для громадського обговорення ліцензійні умови. Їхнє обговорення триватиме до 29 січня 2021 року. Вони фактично не змінюють чинні підходи до ліцензування небанківських установ.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк з 1 липня 2020 року став регулятором ринку набанківських фінансових послуг.