НБУ удосконалив вимоги щодо організації системи управління ризиками в банках
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Вимоги удосконалені з урахуванням оновлених норм європейського законодавства та вітчизняної практики впровадження банками системи управління ризиками. Так, з метою підвищення якості управління кредитним ризиком запроваджуються вимоги щодо контролю за оцінкою майна, що отримується в заставу за наданими кредитами. Зокрема, передбачається здійснення верифікації вартості майна, ротації оцінювачів майна, моніторингу незалежності процесу відбору зовнішнього оцінювача, бек-тестування вартості майна (аналізу зіставності вартості продажу майна з його вартістю, визначеною під час останньої оцінки).
Також удосконалено вимоги щодо передавання банками окремих функцій на аутсорсинг. Зокрема, визначено перелік функцій, які не можуть бути передані на аутсорсинг, а також перелік функцій, здійснення яких не вважається аутсорсингом. При цьому, відповідальність за ризики, пов’язані з передаванням функцій на аутсорсинг, покладається на банк.
З урахуванням результатів аналізу практичного впровадження банками та банківськими групами вимог щодо організації системи управління ризиками, яке завершилось у поточному році, а також у тісній співпраці з банківською спільнотою Національний банк у змінах до зазначеного положення передбачив право відповідальної особи банківської групи організовувати систему управління ризиками без урахування учасників банківської групи, які не мають суттєвого впливу на діяльність банків-учасників банківської групи, що сприятиме забезпеченню співставності величини ризиків та витрат на управління ними, уточнив визначення посад головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, що враховує різну організаційну структуру банків, спростив процедуру автоматичного ухвалення кредитних рішень для стандартизованих кредитних продуктів, що сприятиме оперативності прийняття кредитних рішень.
Запроваджені зміни внесені до положення про організацію системи управління ризиками в банках та банківських групах, затвердженого постановою правління Національного банку №64 від 11 червня 2018 року. Зміни передбачені постановою правління Національного банку №172 від 29 грудня 2020 року “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, яка набирає чинності 31 грудня 2020 року.