НБУ удосконалив вимоги щодо організації системи управління ризиками в банках

Національний банк удосконалив вимоги щодо організації системи управління ризиками в банках та банківських групах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Вимоги удосконалені з урахуванням оновлених норм європейського законодавства та вітчизняної практики впровадження банками системи управління ризиками. Так, з метою підвищення якості управління кредитним ризиком запроваджуються вимоги щодо контролю за оцінкою майна, що отримується в заставу за наданими кредитами. Зокрема, передбачається здійснення верифікації вартості майна, ротації оцінювачів майна, моніторингу незалежності процесу відбору зовнішнього оцінювача, бек-тестування вартості майна (аналізу зіставності вартості продажу майна з його вартістю, визначеною під час останньої оцінки).

Також удосконалено вимоги щодо передавання банками окремих функцій на аутсорсинг. Зокрема, визначено перелік функцій, які не можуть бути передані на аутсорсинг, а також перелік функцій, здійснення яких не вважається аутсорсингом. При цьому, відповідальність за ризики, пов’язані з передаванням функцій на аутсорсинг, покладається на банк.

З урахуванням результатів аналізу практичного впровадження банками та банківськими групами вимог щодо організації системи управління ризиками, яке завершилось у поточному році, а також у тісній співпраці з банківською спільнотою Національний банк у змінах до зазначеного положення передбачив право відповідальної особи банківської групи організовувати систему управління ризиками без урахування учасників банківської групи, які не мають суттєвого впливу на діяльність банків-учасників банківської групи, що сприятиме забезпеченню співставності величини ризиків та витрат на управління ними, уточнив визначення посад головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, що враховує різну організаційну структуру банків, спростив процедуру автоматичного ухвалення кредитних рішень для стандартизованих кредитних продуктів, що сприятиме оперативності прийняття кредитних рішень.

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Запроваджені зміни внесені до положення про організацію системи управління ризиками в банках та банківських групах, затвердженого постановою правління Національного банку №64 від 11 червня 2018 року. Зміни передбачені постановою правління Національного банку №172 від 29 грудня 2020 року “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, яка набирає чинності 31 грудня 2020 року.