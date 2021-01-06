Скасування мита на європейські вина є потужним ударом для українського ринку - фахівець

Скасування мита на європейські вина є потужним ударом для українського ринку - фахівець

Укрінформ
І без цього імпорт вина в Україну останні роки вже був дуже прибутковим бізнесом, зняття мита зробить його надприбутковим.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив віцепрезидент виноробної компанії Шато Чизай Ігор Радомисельський.

«Скасування мита на європейські вина – це потужний удар для українського виноградарства і виноробства. Ми можемо сміливо сказати, що не конкуруємо із виробниками якісних українських вин. Але всі разом потерпаємо від засилля та стрімкого зростання імпорту дешевих і не завжди якісних вин з Європи. Імпорт вина в Україну останні роки вже був дуже прибутковим бізнесом. Зняття мита зробить його надприбутковим. А це означає, що саме європейські імпортери, виноградарі і винороби зароблять додаткові мільйони доларів, які б могли заробити і вкласти в розвиток українські підприємства винної індустрії", - зазначив він.

Радомисельський додав, що зняття мита повинно супроводжуватися введенням інших торговельних бар’єрів. “Інструментів і прикладів досвіду інших держав чимало. Минулого року залишилася малопомітною новина, що виноградарі з півдня України скинули кілька тонн винограду на дорогу, щоб привернути увагу до ситуації. Проста економічна істина: втрата підприємства – це втрата робочих місць, втрата податків у бюджети, просідання економічного ланцюжка, який впливає на добробут багатьох людей. Наразі йде мова про можливу втрату цілої індустрії”, - наголосив він.

Читайте також: Україна запровадила нульове мито на імпорт вина із ЄС

За словами Радомисельського, закарпатські вина Шато Чизай експортують у багато країн – у США, Велику Британію, Данію, Японію, Ізраїль, Канаду. “Ми постійно натикаємося на різноманітні складні бюрократичні і економічні бар’єри. Щоб експортувати вино в Європейський Союз, на кожне найменування вина при кожному перетині кордону треба придбати лабораторний сертифікат вартістю понад 100 євро і дати по 7 пляшок на аналізи. Водночас ввіз будь-якого вина в Україну залишався одним із найлегших, порівнюючи із іншими державами, особливо тими, де виробляють своє вино”, - акцентував він.

У компанії наразі продовжують працювати над розвитком, над якістю винограду, вин, над розширенням сегменту ринку як в Україні, так і за кордоном.

Виноробна компанія Шато Чизай заснована 1995-го року у Берегові. Має 272 гектари виноградників у трьох районах Закарпаття та виготовляє вина тільки з власного врожаю. Випускає близько 1,3 мільйона пляшок вина на рік. Компанія втілює ініціативи та освітні проєкти, спрямовані на розвиток брендів «Вино Закарпаття» та «Вино України».

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-