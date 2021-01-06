Скасування мита на європейські вина є потужним ударом для українського ринку - фахівець

І без цього імпорт вина в Україну останні роки вже був дуже прибутковим бізнесом, зняття мита зробить його надприбутковим.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив віцепрезидент виноробної компанії Шато Чизай Ігор Радомисельський.

«Скасування мита на європейські вина – це потужний удар для українського виноградарства і виноробства. Ми можемо сміливо сказати, що не конкуруємо із виробниками якісних українських вин. Але всі разом потерпаємо від засилля та стрімкого зростання імпорту дешевих і не завжди якісних вин з Європи. Імпорт вина в Україну останні роки вже був дуже прибутковим бізнесом. Зняття мита зробить його надприбутковим. А це означає, що саме європейські імпортери, виноградарі і винороби зароблять додаткові мільйони доларів, які б могли заробити і вкласти в розвиток українські підприємства винної індустрії", - зазначив він.

Радомисельський додав, що зняття мита повинно супроводжуватися введенням інших торговельних бар’єрів. “Інструментів і прикладів досвіду інших держав чимало. Минулого року залишилася малопомітною новина, що виноградарі з півдня України скинули кілька тонн винограду на дорогу, щоб привернути увагу до ситуації. Проста економічна істина: втрата підприємства – це втрата робочих місць, втрата податків у бюджети, просідання економічного ланцюжка, який впливає на добробут багатьох людей. Наразі йде мова про можливу втрату цілої індустрії”, - наголосив він.

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За словами Радомисельського, закарпатські вина Шато Чизай експортують у багато країн – у США, Велику Британію, Данію, Японію, Ізраїль, Канаду. “Ми постійно натикаємося на різноманітні складні бюрократичні і економічні бар’єри. Щоб експортувати вино в Європейський Союз, на кожне найменування вина при кожному перетині кордону треба придбати лабораторний сертифікат вартістю понад 100 євро і дати по 7 пляшок на аналізи. Водночас ввіз будь-якого вина в Україну залишався одним із найлегших, порівнюючи із іншими державами, особливо тими, де виробляють своє вино”, - акцентував він.

У компанії наразі продовжують працювати над розвитком, над якістю винограду, вин, над розширенням сегменту ринку як в Україні, так і за кордоном.

Виноробна компанія Шато Чизай заснована 1995-го року у Берегові. Має 272 гектари виноградників у трьох районах Закарпаття та виготовляє вина тільки з власного врожаю. Випускає близько 1,3 мільйона пляшок вина на рік. Компанія втілює ініціативи та освітні проєкти, спрямовані на розвиток брендів «Вино Закарпаття» та «Вино України».