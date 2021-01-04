Україна запровадила нульове мито на імпорт вина із ЄС

Нульове ввізне мито на вино імпортоване з Європейського Союзу почало діяти в Україні з 1 січня 2021 року.

Це було передбачено економічною частиною Угоди про асоціацію з ЄС, повідомляє Укрінформ із посиланням на AgroPolit.com.

«В Україні з 1 січня 2021 року почало діяти нульове мито на ввезення вина з ЄС. Це передбачено зобов'язаннями України щодо обнулення імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після укладення економічної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше мито на ввезення вина з ЄС становило 0,3-0,4 євро за літр.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Інституту аграрної економіки частка вина та виноробної продукції в імпорті до України з Євросоюзу є однією з найбільших в українському аграрному імпорті. Так, у січні-червні 2020 року Україна імпортувала алкогольних напоїв загалом на 130 млн дол. у 2019 році загальна вартість імпортованих алкогольних і безалкогольних напоїв в Україну сягнула 533 млн дол., що на 9% більше, ніж роком раніше.

Країни Європейського Союзу стали основними постачальниками алкогольних напоїв в Україну у 2019 році – продукція з ЄС сягнула близько 2/3 вартісних обсягів імпорту. Зокрема, на загальні поставки виноробної продукції з Італії припало 16,9 % вартості імпорту, Німеччини – 10,8 %, Великої Британії – 7,6 %, Франції – 5,9 %.