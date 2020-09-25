Уряд має представити комплекс заходів для розвитку виноробства - Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав указ про День виноградаря та винороба і вважає за необхідне, щоб уряд представив комплекс заходів для розвитку виноградарства.

Про це він розповів на презентації Стратегії розвитку Закарпатської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні я підписав указ, що встановлює в Україні офіційне свято - День виноградаря та винороба. Я знаю, що це було важливо для людей, які працюють у цій галузі", - зазначив Президент.

За його словами, указ є символічним кроком, який підкреслює повагу до цієї професії.

Водночас Зеленський підкреслив, що уряд і профільне міністерство мають представити комплекс заходів для розвитку виноградарства та виноробства.

"Ми часто кажемо про економічний націоналізм. Давайте зробимо так, щоб закарпатське, одеське, херсонське і, звичайно, кримське вино за якістю та популярністю нічим не поступалося італійським, іспанським, французьким, португальським (винам - ред.)", - додав глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п'ятницю перебуває з робочою поїздкою на Закарпатті.