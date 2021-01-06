Третина газу у сховищах України належить іноземним компаніям

На початку 2021 року у підземних сховищах газу зберігається 23,5 млрд кубометрів газу - з них 7,7 млрд кубометрів належить іноземним компаніям.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АТ "Укртрансгаз".

"Оператор газосховищ України успішно завершив перший рік самостійної роботи після анбандлінгу. На початок 2021 року вітчизняні ПСГ були наповнені до 23,5 млрд кубометрів газу – це найвищий показник на початок нового року за останнє десятиріччя. З них 7,7 млрд кубометрів належать іноземним компаніям з 24 країн... За підсумками 2020 року Україна майже в чотири рази збільшила обсяги зберігання газу, що належать нерезидентам", - йдеться у повідомленні.

Станом на 1 січня, у сховищах зберігалося на 25% більше газу, ніж на початку 2019 року.

"Іноземні трейдери зберігають в режимі "Митний склад" 7,7 млрд кубометрів газу. Це в 3,8 раза більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них у short haul режимі накопичено 4,7 млрд кубометрів. Компанії-резиденти зберігають в режимі "Митний склад" 900 млн кубометрів, що в 3,1 раза більше, ніж у 2020 році. З них обсяг газу, переданого до ПСГ у режимі short haul, дорівнює 500 млн кубометрів", - зазначили в Укртрансгазі.

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Оператор газосховищ України завершив 2020 рік, маючи договірні відносини з 848 компаніями (на початок 2020 року - 651 компанія). При цьому кількість замовників-нерезидентів протягом 2020-го подвоїлися – до 90 компаній з 24 іноземних країн. На початку 2020 року в Україні свій газ зберігали представники 14 іноземних держав.