Основні програми держпідтримки українського АПК збережуть - Мінекономіки

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгів та сільського господарства.

«Важливим у забезпеченні прогнозованості держпідтримки є збереження її основних напрямів. Програми, які діяли у 2020 році є середньо- та довгостроковими, і діятимуть у 2021 році – це здешевлення кредитів, компенсація вартості с/г техніки та обладнання, підтримка розвитку фермерських господарств, садівництва, виноградарства та хмелярства, тваринництва та переробки с/г продукції", - зазначили у профільному міністерстві.

У Мінекономіки зауважили, що перезавантаження державної підтримки українського АПК - є одним із вагомих результатів 2020 року для аграрної галузі. Зокрема, урядом та парламентом підтримано низку напрацьованих спільно з аграріями законодавчих ініціатив щодо удосконалення держпідтримки, закріплено у правовому полі функціонування Державного аграрного реєстру, визначено пріоритети держпідтримки на наступні роки та виплачено аграріям усі 4 млрд грн підтримки.

«Перезавантаження державної підтримки АПК базується на трьох принципах – прозорості, прогнозованості та справедливості, які, зокрема, закладені у прийнятому в цілому на початку листопада 2020 року проєкті Закону України №3295 «Про державну підтримку сільського господарства України». Цей документ удосконалює державну підтримку та визначає пріоритети на наступні роки", - зазначили у міністерстві.

Йдеться про підтримку тваринництва, включаючи нішеві сфери – вівчарство, козівництво, аквакультуру, підтримку органічного виробництва, садівництва, овочівництва, ягідництва, зрошення, відновлення дренажу та ін. Ці напрямки націлені на створення нових робочих місць, збільшення доданої вартості у сільському господарстві, збільшення кількості фермерських та інших дрібних господарств в аграрній галузі та наповнення місцевих бюджетів.

Крім того, цей документ закріплює на законодавчому рівні функціонування онлайн платформи – Державного аграрного реєстру, який забезпечить аграріям спрощений доступ до програм державної підтримки та публічність її розподілу. Такий інструмент збільшить кількість отримувачів держпідтримки, спростить взаємодію між державою та сільгоспвиробником, запровадить програми таргетованої державної підтримки з можливістю виконання усіх процесів через електронні інструменти.

Зокрема, вже впроваджено пілотне функціонування аграрного реєстру, який охоплює понад 50 об’єднаних територіальних громад по всій Україні. Проєкт реалізується у координації з Держгеокадастром, Міністерством юстиції та за сприяння проєкту Світового Банку й ЄС «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні”, а також Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).