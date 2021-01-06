Газпром знизив транзит газу через Україну на третину

Газпром знизив транзит газу через Україну на третину

Укрінформ
Російський ВАТ "Газпром" знизив транзит газу через територію України майже на третину.

Про це повідомив глава ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Газпром знизив транзит газу через Україну з близько 180 млн на добу (кінець грудня) до приблизно 130 млн на добу (початок січня)", - написав Макогон.

Разом з тим, він наголосив, що Оператор ГТС України готовий забезпечити більший обсяг транзиту при відповідних заявках Газпрому.

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Транзитна угода з Газпромом передбачає бронювання потужностей в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/доб.) в 2020 році і по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/доб.) у 2021-2024 роках. Минулого року транзит становив на 14% менше (або на 9,2 млрд куб. м), ніж передбачено угодою. При цьому Газпром вже повністю розрахувався за весь обсяг замовлених потужностей за контрактом, в якому передбачена умова "качай або плати".

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Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Оператор ГТС України (ОГТСУ) здійснив транзит в Європу 55,8 млрд куб. м газу (-38% у порівнянні з 2019 роком). Обсяги транспортування газу з Європи в Україну за аналогічний період становили 15,9 млрд куб. м (+12% у порівнянні з 2019 роком).

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