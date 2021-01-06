Газпром знизив транзит газу через Україну на третину

Російський ВАТ "Газпром" знизив транзит газу через територію України майже на третину.

Про це повідомив глава ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Газпром знизив транзит газу через Україну з близько 180 млн на добу (кінець грудня) до приблизно 130 млн на добу (початок січня)", - написав Макогон.

Разом з тим, він наголосив, що Оператор ГТС України готовий забезпечити більший обсяг транзиту при відповідних заявках Газпрому.

Транзитна угода з Газпромом передбачає бронювання потужностей в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/доб.) в 2020 році і по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/доб.) у 2021-2024 роках. Минулого року транзит становив на 14% менше (або на 9,2 млрд куб. м), ніж передбачено угодою. При цьому Газпром вже повністю розрахувався за весь обсяг замовлених потужностей за контрактом, в якому передбачена умова "качай або плати".

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Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Оператор ГТС України (ОГТСУ) здійснив транзит в Європу 55,8 млрд куб. м газу (-38% у порівнянні з 2019 роком). Обсяги транспортування газу з Європи в Україну за аналогічний період становили 15,9 млрд куб. м (+12% у порівнянні з 2019 роком).