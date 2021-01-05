Інформацією з реєстрів відкритих даних користуються до 5 мільйонів українців щомісяця

Інформацією з реєстрів відкритих даних користуються до 5 мільйонів українців щомісяця

Укрінформ
За оцінкою Офісу ефективного регулювання (BRDO), інформацією з реєстрів відкритих даних користуються від 1,4 до 4,9 мільйона українців щомісячно.

Як передає Укрінформ, по це йдеться в дослідженні ринку відкритих даних "Зелена книга "Політика відкритих даних"", оприлюдненому на сайті BRDO.

Дослідження фокусується здебільшого на проблемних моментах ринку відкритих даних в Україні.

Так, в дослідженні зазначається, що точна кількість суб'єктів в Україні, які володіють відкритими даними, невідома через відсутність фіксації факту їх використання. Зазначається, що на Українському порталі відкритих даних - Data.gov.ua, зареєстровано 9721 розпорядник відкритих даних, серед яких центральні органи виконавчої влади, місцеві ради, місцеві органи виконавчої влади, комунальні підприємства, заклади і установи, прокуратури та суди, державні підприємства.

Водночас, згідно даних Держстату, теоретично це може бути 86381 розпорядник, з яких - 3,750 тис. державних підприємств, 32 - казенних підприємства, 13,883 тис - комунальних підприємств, 9,613 - державних установ, 59,103 тис - комунальних установ. Проте, якщо виходити з даних Єдиного веб-порталу публічних коштів, то значна кількість цих розпорядників є "мертвими душами", а фактична їх кількість складає 47525 розпорядників.

Також, в дослідженні вказується на низьку якість даних, що оприлюднюються, починаючи від оперативності та повноти і закінчуючи можливістю їх машинної обробки. Більша частина розпорядників виконує цей обов'язок неналежним чином через брак ресурсів, знань або мотивації. Це зумовлює масштабні проблеми, які стримують подальший розвиток цієї сфери в Україні.

Один з найбільших наборів відкритих даних в Україні містить Єдиний державний реєстр.

Водночас, за даними BRDO, Міністерство юстиції, яке є розпорядником даного реєстру, півроку не наповнювало його новими даними. 30 грудня Міністерство юстиції опублікувало дані реєстру юросіб та ФОП. Проте, перед тим, останнє оприлюднення даних відбулося ще влітку — 7 серпня 2020 року. Піврічна зупинка оновлення даних призвела до збоїв в роботі сервісів, побудованих на їх основі.

Автори дослідження також вивчили ситуацію сервісами, які допомагають орієнтуватися у відкритих даних. Таких сервісів, які в той чи інший спосіб декларують використання відкритих даних, було виявлено як мінімум 32. Більшість з них були створені після 2015 року, коли було ухвалено законодавство, що регулює даний ринок.

За кількістю відвідувачів, найпопулярніші серед виявлених сервісів - онлайн-сервіс перевірки компаній YouControl, мобільний додаток громадського транспорту EasyWay, Реєстр декларацій, платформа відкритих даних Опендатабот.

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Серед найпопулярніших тематик сервісів на основі відкритих даних - автомобілі, конкурентна розвідка, юриспруденції, держзакупівлі, нерухомість, антикорупція, громадський транспорт.

Більшість таких сервісів не здійснюють монетизацію своїх послуг, оскільки їх діяльність відбувається на грантовій основі.

В цілому, від 1,4 до 4,9 млн українців щомісячно користуються сервісами на основі відкритих даних. При цьому, дослідження виявило позитивну динаміку зацікавленості споживачів указаними сервісами.

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