Укрзалізниця перевезла майже 200 тисяч пасажирів під час новорічних свят

Укрзалізниця під час новорічних свят – з 31 грудня 2020 року по 3 січня 2021 року перевезла у далекому сполученні 196,1 тис. пасажирів. У швидкісних поїздах Інтерсіті+ за вказаний період було перевезено 33,1 тис. пасажирів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Найбільшим попитом користувались поїзди в західному напрямку, в яких було перевезено 104 тис. пасажирів, у тому числі в поїздах Інтерсіті+ - 9,3 тис. пасажирів", - поінформували у транспортному відомстві.

Укрзалізниця пропонує скористатись 19 поїздами далекого сполучення та швидкісними поїздами усім охочим, хто бажає зустріти Різдво в Карпатах.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час чергового посилення карантину в країні з 8 по 24 січня.