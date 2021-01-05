Уранові шахти планують вивести з простою 11 січня

На Кіровоградщині уранові шахти Східного гірничо-збагачувального комбінату планують вивести з простою 11 січня.

На рахунки підприємства надійшли необхідні для цього кошти у сумі 82 млн грн, повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук Незалежної профспілки гірників України.

У профспілці зазначили, що адміністрація ДП «Схід ГЗК» вчора повідомила про надходження 82 млн грн на рахунки держпідприємства. Тож сьогодні фінансовий відділ і відділ закупівель підприємства працюють із постачальниками паливно-мастильних матеріалів та обладнання, щоб до 11 січня необхідні засоби були на складах структурних підрозділів.

Керівництво урановидобувних шахт Інгульської, Смолінської та Новокостянтинівської повідомляє про можливість запуску роботи та повернення працівників на робочі місця з 11 січня.

При цьому у НПГУ наголосили, що вчора трудові колективи шахт провели збори та ухвалили рішення продовжити акції протесту з 10 січня на Кіровоградщині та з 11 січня у Києві у разі, якщо підприємство не виведуть з режиму простою.

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Як повідомляв Укрінформ, шахти Смолінська, Інгульська і Новокостянтинівська були виведені у простій з 7 грудня 2020 року. У профспілці заявляли, що призупинення роботи шахт може призвести до банкрутства підприємства на початку 2021 року, а також до екологічної катастрофи в регіоні.

9, 16 та 21 грудня працівники проводили акції протесту, зокрема із перекриттям доріг національного значення, вимагаючи відновити роботу уранових шахт і погасити заборгованість по зарплаті.