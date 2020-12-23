На Кіровоградщині гірники припинили протести і розблокували траси

Про це повідомив у Фейсбуці голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Укрінформ.

"Станом на 17.00 на трасах біля Кропивницького у напрямках Києва, Миколаєва, Кривого Рогу, Олександрії відновлений рух транспорту. Трудовий колектив ДП «СхідГЗК» призупинив акцію протесту через інформацію про можливе відновлення роботи підприємства з 4 січня", - йдеться у повідомленні.

Волинець зазначив, що протестувальники залишаються на локаціях в очікуванні новин від адміністрації підприємства.

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"У разі, якщо буде документальне підтвердження відновлення роботи підприємства з 4 січня 2021 року, якщо на запуск роботи ДП, як анонсувалося, буде виділено 220 млн грн – люди роз'їдуться по домівках. Якщо ні – працівники повернуться до протестних дій", - попередив голова НПГУ.

Водночас на сайті СхідГЗК з'явився наказ генерального директора ДП № 422 від 23 грудня 2020 року «Про відновлення роботи Інгульської, Новокостянтинівської, Смолінської шахт ДП «СхідГЗК». У документі йдеться про те, що ведення гірничих робіт на шахтах буде відновлено в першу зміну починаючи з 4 січня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, з понеділка, 21 грудня, працівники Східного гірничо-збагачувального комбінату перекривали дороги національного значення, протестуючи проти призупинення роботи уранових шахт і невиплати зарплат.

Аналогічна акція протесту відбулася 16 грудня. Після неї борги перед шахтарями було частково погашено.

9 грудня пройшла акція протесту трудового колективу ДП «Схід ГЗК» у Києві.

З 7 грудня вивели у простій шахти Смолінська, Інгульська і Новокостянтинівська. У профспілці заявили, що призупинення роботи шахт призведе до банкрутства підприємства на початку 2021 року, а також до екологічної катастрофи в регіоні.