Україна поновила імпорт електроенергії з Білорусі

Україна, починаючи з січня 2021 року, відновила імпорт електроенергії в торгову зону ОЕС України.

Про це йдеться у повідомленні ПрАТ "НЕК "Укренерго", передає Укрінформ.

«Зокрема, 3 січня о 01:00 годині ночі розпочався імпорт електроенергії з напрямку Білорусі, який за добу склав 3,45 тис. МВт-год. У понеділок 4 січня імпорт з цього ж напрямку тривав всю добу і склав 3,96 тис. МВт-год. Імпорт з напрямку Росії відсутній", - йдеться у повідомленні.

«Укренерго" відзначає, що, відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок електричної енергії", повноваження енергетичного регулятора анулювати результати аукціонів на доступ до міждержавних перетинів з країнами, що не є членами Енергетичного співтовариства, обмежуються лише періодом 2020 року.

«Тому з 1 січня 2021 року втратили чинність положення постанови НКРЕКП, якими було скасовано результати аукціонів на доступ до пропускної спроможності перетинів з Росією та Білоруссю у 2020 році", - повідомили в компанії.

"Укренерго" також повідомило, що компанія, як оператор системи передач, має пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів.

"Обмеження комерційних обмінів (імпорту/експорту електроенергії) можуть застосовуватися тільки у аварійних ситуаціях, ОСП має право обмежувати доступну пропускну спроможність виключно у випадках порушення операційної безпеки енергосистеми. Зазначених у законі підстав для обмежень імпорту/експорту електроенергії або доступної пропускної спроможності наразі не існує", - додали в "Укренерго".

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Компанія підкреслила, що графіки імпорту та експорту завжди погоджуються лише в тих обсягах, які дозволяють гарантувати дотримання меж операційної безпеки енергосистеми, а зокрема і наявність необхідного обсягу резервів для балансування енергосистеми. Наразі, у зв’язку із сезонним підвищенням обсягів споживання електроенергії, наявність імпорту не призводить до порушення меж операційної безпеки.