Аеропорт «Львів» зберіг трафік навіть в умовах кризи

ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького у 2020 році прийняв 877,7 тис. пасажирів, завершив рік без збитків і зберіг персонал.

Про це розповіла avianews.com гендиректор підприємства Тетяна Романовська, передає Укрінформ.

«До кризи аеропорт показав рекордну динаміку зростання. І вона допомогла зберегти трафік навіть в умовах кризи. В результаті 2020 рік закінчили з показником майже 900 тис. пасажирів, що краще за багато докризових років», – зазначила керівник.

Наприклад, в 2013 році підприємство обслужило 701 тис. пасажирів, в 2016 році – 738 тис. мандрівників.

За словами Романовської, в умовах зменшення пасажирських перевезень повітряні ворота наростили обробку вантажів. Зараз до Львова їх перевозять як спеціальні літаки, так і в вантажних відсіках пасажирських авіалайнерів великої місткості.

Відтак, польська авіакомпанія LOT почала ставити на рейси Варшава-Львів широкофюзеляжні літаки Boeing 787, які доставляють посилки з Америки з перевантаженням в столиці Польщі.

Найбільший пасажиропотік аеропорт Львів у 2020 році зафіксував у січні – 163,9 тис. людей, найменший – у квітні, травні і червні – 300 пасажирів, 0 пасажирів і 3,4 тис. пасажирів відповідно. У ці місяці авіаційний трафік в країні був практично зупинений в рамках карантинних заходів.

Найбільший показник в умовах пандемії підприємство показало в серпні 2020 року – 140,6 тис. пасажирів.