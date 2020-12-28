Інфраструктуру аеропортів приведуть у відповідність із міжнародними стандартами - Кабмін

Уряд схвалив зміни до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, які актуалізують та визначають завдання і заходи, необхідні для приведення аеропортової інфраструктури у відповідність із міжнародними стандартами.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує пресслужба Міністерства.

«Зміни до Державної цільової програми розвитку аеропортів до 2023 року, затверджені сьогодні на Уряді, дозволять не лише забезпечити стабільний розвиток української авіації і збільшити пасажиропотік у наших аеропортах, а й перетворити Україну на важливий і розвинений аеровузол у Європі. Дякую колегам за схвалене рішення», - зазначив міністр.

Як повідомлялося, у 2021 році Мінінфраструктури продовжить роботу з модернізації регіональних аеропортів. На їх розвиток буде спрямовано 2,4 млрд грн, передбачених у держбюджеті країни на наступний рік.