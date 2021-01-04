У Раді пропонують криміналізувати контрабанду підакцизних товарів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо криміналізації незаконного переміщення підакцизних товарів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті парламенту.

Авторами відповідного законопроєкту №4556 є четверо народних депутатів із фракції «Слуга народу».

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 2012 та передбачити, що «контрабанда підакцизних товарів (горілка, пальне, цигарки, авто та інше - ред.), тобто дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (крім електричної енергії), вчинена у значному розмірі, – карається штрафом від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34-170 тисяч грн – ред.)».

При цьому за контрабанду названих товарів у великих розмірах автори пропонують штрафувати винних осіб на суму від десяти до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-425 тисяч грн) або позбавляти волі на термін від 3 до 7 років.

Аналогічне покарання може очікувати на винних осіб, які раніше були засуджені, зокрема, за контрабанду наркотиків, лісоматеріалів та рідкісних пород деревини.

Водночас якщо вищезазначені дії вчинені службовою особою з використанням влади чи службового становища, або в особливо великому розмірі, або за попередньою змовою або організованою групою осіб, то винним може загрожувати від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штрафом від двадцяти п’яти до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(425-850 тисяч гривень - ред.) з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, це не перша спроба криміналізувати контрабанду підакцизних товарів. У 2016 році Верховна Рада скерувала до комітету на повторне перше читання законопроєкт № 3254 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди алкогольних напоїв, тютюнових виробів". Відповідне рішення підтримали 228 народних депутатів.

Перед цим парламентарії відмовилися ухвалити законопроєкт за основу, віддавши за нього 211 голосів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

У листопаді 2019 року тодішній керівник Державної митної служби Максим Нефьодов запропонував криміналізувати контрабанду горілки та алкоголю.

Для розгляду законопроєкту парламентарії мають включити його до порядку денного.