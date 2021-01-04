Пандемія та гальмування реформ стримують приплив інвестицій - Данилишин

Гальмування структурних реформ та невизначеність перспектив впливу пандемії на українську економіку поки що стримують потенційних зовнішніх інвесторів.

Як передає Укрінформ, про це у своєму блозі для Економічної правди написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

"Сальдо припливу ПІІ (прямих іноземних інвестицій - ред.) за 10 місяців 2020 р. становило лише 0,2 млрд дол. США. Чистий приплив портфельних інвестицій до приватного сектору також був близьким до нуля", - написав Данилишин.

Він зазначив, що майже впродовж усього 2020 року нерезиденти вилучали кошти з гривневих ОВДП. За 11 місяців 2020 року портфель ОВДП, які знаходяться у власності нерезидентів, зменшився на 28% - до 77 млрд грн станом на 11 грудня 2020 року.

Лише на останніх аукціонах грудня частка ОВДП у власності нерезидентів дещо збільшилась, додав Данилишин.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році приплив ПІІ в Україну становив 2,5 млрд дол. США.