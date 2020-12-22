«Зелені» інвестиції поступово ставатимуть пріоритетом для економіки – НБУ

«Зелені» інвестиції поступово ставатимуть пріоритетом для економіки – НБУ

Укрінформ
«Зелені» інвестиції поступово ставатимуть пріоритетом для економік багатьох країн. 

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Національного банку Кирило Шевченко під час зустрічі учасників Мережі сталого банкінгу, повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

«Національний банк України лише починає включатися у глобальні процеси побудови сталих фінансових ринків. Але «зелені» інвестиції в економіку, а також розвиток нових фінансових продуктів, які мають позитивний вплив на клімат, поступово ставатимуть пріоритетами для економік та країн», – сказав Шевченко.

Він також наголосив, що співпраця з партнерами із Мережі сталого банкінгу допоможе напрацювати дорожню карту розвитку «зелених» фінансів в Україні. Наразі Нацбанк розгортає роботу у цьому напрямі і зосереджений на розширенні спільноти міжнародних партнерів.

"Разом з ними ми сформуємо ефективну систему управління екологічними та соціальними ризиками у фінансовій сфері з використанням найкращих світових практик", - підкреслили в НБУ.

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Як повідомлялося, НБУ офіційно приєднався до Мережі сталого банкінгу у листопаді 2020 року. Ця організація була створена у 2012 році. Сьогодні вона об’єднує фінансові регулятори і банківські асоціації з 41 країн світу. Члени Мережі зобов’язалися працювати над створення стійкої та екологічно орієнтованої фінансової системи. Зокрема, над підвищенням частки кредитів для проєктів, які мають позитивний вплив на клімат.

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