З 2015 року українці інвестували в сонячні панелі близько 19 мільярдів

Число українських сімей, які перейшли на сонячну електроенергію, в III кварталі цього року збільшилося майже на 2 тис.

Таким чином, стати незалежними і енергозберігаючими вирішили вже понад 27,62 тис. домогосподарств, повідомила прес-служба Держенергоефективності. Загальна ж потужність сонячних електростанцій (СЕС) приватних домогосподарств склала 712 МВт, з яких в III кварталі 2020 го було введено 53 МВт (+ 8%).

«За нашими оцінками, починаючи з 2015 року домогосподарства інвестували в сонячні панелі близько € 560 млн (майже 18,8 млрд грн за сьогоднішнім курсом НБУ, - ред.). Це внесок у власну енергонезалежність і автономність, а також в розвиток масштабного українського ринку послуг та обладнання в «зеленій» енергетиці», - відзначив в. о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

За словами заступника голови Держенергоефективності Юрія Шафаренка, завдяки СЕС домогосподарства не тільки економлять на комунальних послугах, а й змінюють поведінку на енергоефективну. Адже вони розуміють, що кожен збережений, невикористаний кВт електроенергії дозволяє повертати вкладені інвестиції.