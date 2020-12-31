Азербайджан почав поставки газу до Європи в обхід РФ

Міністерство енергетики Азербайджану повідомило про початок комерційних поставок азербайджанського газу по Транс-Адріатичному газопроводу (TAP).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс-Азербайджан.

«Азербайджан розпочав комерційні поставки газу в Європу за допомогою TAP і тим самим досягнута стратегічна мета у реалізації проекту Південний газовий коридор», - повідомили в Міненерго.

У відомстві додали, що початок поставок азербайджанського газу в Європу призведе до диверсифікації джерел і маршрутів поставок, а також забезпечить енергетичну безпеку споживачів.

Зазначається, що консорціум TAP AG 13 жовтня 2020 року оголосив про завершення будівництва даного газопроводу. Загальна протяжність TAP становить 878 км, із яких 550 км проходить через північну частину Греції, 215 км - через територію Албанії, 105 км - через Адріатичне море і 8 км - по території Італії. TAP є останнім компонентом проекту Південного газового коридору (ПГК), що передбачає створення інфраструктури для поставок азербайджанського газу в Європу.

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Газопровід призначений для транспортування 10 млрд кубометрів на рік природного газу з родовища Шах-Деніз у рамках "Стадії-2" його розробки через Грецію й Албанію в Західну Європу. Пропускна спроможність газопроводу дає змогу збільшити його потужність удвічі, до 20 млрд кубометрів на рік.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 29 травня 2018 року запустив Південний газовий коридор. Спочатку вартість проекту оцінювалася в $45 млрд, але реалізація проекту обійшлася в $33 млрд.