На Полтавщині відкрили велике газове родовище

На Полтавщині відкрили велике газове родовище

Укрінформ
АТ «Укргазвидобування», що входить до групи Нафтогаз, відкрило нове перспективне родовище із розвіданими запасами 200 млн кубометрів газу. 

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Нафтогазу.

«Нафтогаз продовжує активне освоєння нових нафтогазових ділянок, отриманих від держави у попередні роки. На одній із них, у Полтавській області, компанія відкрила нове перспективне родовище – Жемчужне. Відкриття родовища стало можливим завдяки розвідувальним роботам у складних геологічних умовах на значних глибинах – більше 6000 м. За їх результатами компанія пробурила пошукову свердловину, яка підтвердила газові поклади і дала промисловий приплив газу – майже 100 тис. кубометрів на добу», - йдеться у повідомленні.

Розвідані запаси Жемчужного родовища становлять 200 млн кубометрів газу, а перспективні запаси і ресурси – понад 2 млрд кубометрів на добу. Загальна площа нового родовища становить 213 кв. км, в його межах виділено 5 газонасичених горизонтів.

Свердловину глибиною 6150 м бурили фахівці власного бурового підрозділу «Укрбургаз». На ній вперше випробували новий буровий верстат виробництва Bentec.

Для деталізації геологічної будови Жемчужного родовища і визначення оптимальних місць для буріння нових свердловин компанія планує розпочати проведення 3D-сейсміки.

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Як повідомлялося, в кінці листопада уряд надав Нафтогазу право на розвідку ділянок на українській частині Чорноморського шельфу. Вже у 2021 році Нафтогаз планує почати розвідувальні роботи на морі, за умови оперативного проходження дозвільних процедур.

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