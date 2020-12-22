На Полтавщині відкрили велике газове родовище

АТ «Укргазвидобування», що входить до групи Нафтогаз, відкрило нове перспективне родовище із розвіданими запасами 200 млн кубометрів газу.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Нафтогазу.

«Нафтогаз продовжує активне освоєння нових нафтогазових ділянок, отриманих від держави у попередні роки. На одній із них, у Полтавській області, компанія відкрила нове перспективне родовище – Жемчужне. Відкриття родовища стало можливим завдяки розвідувальним роботам у складних геологічних умовах на значних глибинах – більше 6000 м. За їх результатами компанія пробурила пошукову свердловину, яка підтвердила газові поклади і дала промисловий приплив газу – майже 100 тис. кубометрів на добу», - йдеться у повідомленні.

Розвідані запаси Жемчужного родовища становлять 200 млн кубометрів газу, а перспективні запаси і ресурси – понад 2 млрд кубометрів на добу. Загальна площа нового родовища становить 213 кв. км, в його межах виділено 5 газонасичених горизонтів.

Свердловину глибиною 6150 м бурили фахівці власного бурового підрозділу «Укрбургаз». На ній вперше випробували новий буровий верстат виробництва Bentec.

Для деталізації геологічної будови Жемчужного родовища і визначення оптимальних місць для буріння нових свердловин компанія планує розпочати проведення 3D-сейсміки.

Як повідомлялося, в кінці листопада уряд надав Нафтогазу право на розвідку ділянок на українській частині Чорноморського шельфу. Вже у 2021 році Нафтогаз планує почати розвідувальні роботи на морі, за умови оперативного проходження дозвільних процедур.