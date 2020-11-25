Нафтогаз хоче інвестувати в освоєння чорноморського шельфу $40 мільйонів за перший рік
Про це йдеться у повідомленні Нафтогазу у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Сьогодні уряд ухвалив важливе рішення: доручив Нафтогазу провести геологічне вивчення української частини Чорноморського шельфу та надав компанії право на отримання спеціальних дозволів на освоєння нафтогазових ділянок на морі. Ми, зі своєї сторони, налаштовані рішуче і готові у найкоротші терміни розпочинати сейсмічні дослідження на морі, після вирішення офіційних процедур. Відповідно до попередніх розрахунків, інвестиції вже перший рік робіт на шельфі можуть сягнути до $40 млн», - ідеться у повідомленні.
Нафтогаз зазначає, що повинен знайти і поставити на баланс запаси газу в межах шельфу. Компанія завляє, що саме на морській території зосереджені найбільші ресурси газу нашої країни – 1-2 трлн кубометрів, а в перспективі це означає можливість видобутку до 10 млрд кубометрів на рік.
«Після отримання результатів геологічних досліджень, які планує виконати Нафтогаз, і зняття наявних ризиків, можна розраховувати на зростання вартості цього активу. Це означає можливість залучення міжнародних інвесторів, і при цьому – на кращих для України умовах. Ми впевнені, що перед Україною відкриваються потужні перспективи на шельфі. Це підтверджують успіхи наших сусідів – Туреччини та Румунії, у Чорному морі», - зазначили у Нафтогазі.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 25 листопада 2020 року надав НАК «Нафтогаз України» без аукціону право на отримання спецдозволу на користування нафтогазоносними надрами на континентальному шельфі в межах виключної економічної зони України.