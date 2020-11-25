Кабмін дав Нафтогазу дозвіл на розробку морського шельфу

Кабінет Міністрів передав НАК "Нафтогаз України" ділянку морського шельфу для розробки нафтогазоносних пластів без аукціону.

Про це під час засідання уряду сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Проєктом пропонується НАК "Нафтогаз України" без аукціону отримати спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами на континентальному шельфі в межах виключної економічної зони України, що дасть змогу збільшити власний видобуток газу, створити додаткові робочі місця, наповнити як місцевий, так і державний бюджет", - відзначив Абрамовський.

За його словами, компанія зможе приступити до розробки шельфу одразу після прийняття даної постанови.

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"Крім політичних аспектів розробки даного родовища, є й економічні аспекти: несприятлива цінова кон'юктура на ринку газу. Наша мета, щоб державна компанія розпочала цей процес. А під час промислової розробки можуть бути залучені інвестори або компанія зможе видобувати власними силами", - сказав міністр.

Абрамовський додав, що діяльність НАК "Нафтогаз України" регулюється державою, тож компанія сплачує дивіденди зі свого прибутку.

"Вартість ціни (спецдозволу - ред.) майже відповідає розміру дивідендів, які компанія планує сплатити наступного року. Ми не вбачаємо додаткових втрат для державного бюджету", - наголосив міністр.