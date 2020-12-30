В Україні стартувала оновлена реформа ДАБІ

Кабінет Міністрів опублікував постанови, що передбачають перезавантаження реформи містобудування та Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов у Фейсбуці.

"Перша постанова повертає архбудконтроль на місця. Друга постанова – ліквідовує ДІМ і ДССМ та створює нову структуру - Державну інспекцію архітектури та містобудування, що відповідає діючому законодавству. ДІАМ здійснюватиме архітектурно-будівельний контроль без дозвільно-реєстраційних функцій", - написав Чернишов.

За його словами, наразі в Мінрегіоні готують до оприлюднення проєкт постанови, що передбачає внесення змін до регуляторних актів у сфері будівництва щодо ліцензування, дозвільних документів, прийняття об’єктів в експлуатацію, визначення порядку ведення контролю та нагляду. Саме цим актом ДАБІ буде позбавлена всіх функцій і остаточно перестане існувати.

Також у відомстві разом з експертами готують новий проєкт закону, який зробить реформу невідворотною. Згідно з концепцією, архітектурно-будівельний контроль, нагляд та реєстраційні функції перейдуть до трьох сторін: ДІАМ, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб, тобто професійних організацій, що отримають акредитацію Мінрегіону. Архітектурно-будівельний контроль і нагляд за об'єктами з рівнем ризику СС3, але лише в частині об’єктів підвищеної небезпеки, – буде проводити новостворена структура ДІАМ. За всіма іншими об'єктами, в тому числі СС3 житлової забудови, – юридичні особи. При цьому Мінрегіон бере на себе відповідальність у частині нагляду за діяльністю компаній, що отримають такі повноваження, і в разі виявлення порушень зможе позбавляти їх акредитації.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 13 березня 2020 року ухвалив постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ. Відповідні постанови Кабміну набули чинності 15 березня.

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Зокрема, уряд утворив Державну сервісну службу містобудування (Держсервісбуд), основними завданнями якої є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Також утворено Державну інспекцію містобудування та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні.

У вересні 2020 року Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що реформа ДАБІ, яка здійснюється в рамках боротьби з корупцією в будівельній сфері, має завершитись до жовтня.

У листопаді цього року міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов визнав, що процес реформи затягнувся, і зазначив, що Мінрегіон бере на себе відповідальність за призначення та кроки, необхідні для її продовження.

Уряд на засіданні 16 грудня схвалив постанову, яка відновила дію постанови Кабінету Міністрів від 23 травня 2011 р. № 553, що надає місцевим органам влади повноваження здійснювати архітектурно-будівельний нагляд. На засіданні 23 грудня уряд схвалив постанову, якою утворив Державну інспекцію архітектури та містобудування України, що реалізовуватиме державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.