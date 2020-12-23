Мінрегіон презентував план завершення реформи з містобудування

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов презентував план завершення реформи з містобудування на перехідний період до ухвалення змін до законодавства.

Як передає кореспондент Укрінформу, план завершення презентовано на засіданні Кабміну 23 грудня.

"Реформа містобудування не зупиняється, але потребує корегувань. Це зумовлено перенесенням ухвалення належних змін до чинного законодавства на наступний рік", - наголосив Чернишов під час презентації.

За його словами, наразі Мінрегіон спільно з робочою групою працює над створенням нового законопроєкту, який буде внесений на розгляд парламенту на початку 2021 року.

Чернишов зазначив, що до ухвалення відповідного законопроєкту держава має здійснювати належний архітектурно-будівельний контроль, для цього в Мінрегіоні розробили план дій завершення реформи містобудування на перехідний період. Він передбачає відновлення деяких функцій органів місцевого самоврядування з архітектурно-будівельного контролю за об'єктами класу наслідків СС1 в межах 101 населеного пункту. Відповідну постанову уряд схвалив на засіданні 16 грудня.

Крім цього, на розгляд Кабміну направлено постанову про створення нового органу, який здійснюватиме контроль та нагляд за об'єктами класів наслідків СС1, СС2 та СС3. Також у Мінрегіоні розробили ще одну постанову, яка вносить зміни до регуляторних актів в частині: ліцензування, дозвільних документів, прийняття в експлуатацію, ведення контролю та нагляду. Разом з цим зазначена постанова повністю ліквідує Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ).

Міністр підкреслив, що на період перехідного періоду дозвільно-реєстраційні функції здійснюються через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва. За його словами, ця система буде повноцінно запущена вже найближчим часом.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 13 березня 2020 року ухвалив постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ. Відповідні постанови Кабміну набули чинності 15 березня.

Зокрема, уряд утворив Державну сервісну службу містобудування (Держсервісбуд), основними завданнями якої є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Також утворено Державну інспекцію містобудування та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні.

У вересні 2020 року Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що реформа ДАБІ, яка здійснюється в рамках боротьби з корупцією в будівельній сфері, має завершитись до жовтня.

У листопаді цього року міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов визнав, що процес реформи затягнувся і зазначив, що Мінрегіон бере на себе відповідальність за призначення та кроки, необхідні для її продовження.