Нафтопродукти з Литви відтепер постачаються в Україну в обхід Білорусі

Нафтопродукти з НПЗ Мажейкяй у Литві відтепер постачаються до України в обхід території Білорусі новим залізничним маршрутом через Польщу.

Про це йдеться в офіційному повідомленні польського нафтового концерну PKN Orlen, який є власником цього НПЗ і управляє ним через дочірню компанію Orlen Lietuva, передає кореспондент Укрінформу.

«Маршрут через Польщу є альтернативою для нинішнього, який веде через Білорусь. Першу партію нафтопродуктів з НПЗ в Мажейкяй вже доставлено новим маршрутом до споживачів в Україні”, - йдеться в повідомленні.

НПЗ в литовському Мажейкяй постачає нафтопродукти на ринки Литви, Латвії, Естонії, України і Польщі. Підприємство є найбільшим експортером і платником податків у Литві, генеруючи 15% надходжень до бюджету країни.

Як повідомлялось, поставки нафтопродуктів з Литви до України в 2019 році зросли на 9,4% (до 499 тис. тонн), а частка литовського палива на українському ринку ДП зросла до 7,1%.

Україна не визнала результатів президентських виборів в Білорусі у серпні 2020 року. Це призвело до охолодження відносин з Мінськом і до різких антиукраїнських заяв Лукашенка.

Україна не запровадила економічних санкцій проти Білорусі і спростила міграційні правила для перебування громадян Білорусі в Україні.